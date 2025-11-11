สวทช. ชวนชม “ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์” ในหัวข้อ Green Jobs เปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival) ประจำปี 2568” ภายใต้หัวข้อ “Green Jobs” ชวนผู้ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมภายในงาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
- การฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากนานาชาติ ที่จะเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อาทิ สำรวจโลก AI (New Zealand) , แผนสุดท้าย – จากห้องทดลองสู่การรอดชีวิต (UK) , อนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ (Germany) , “ขุมทรัพย์สีเขียวแห่งมหานคร” (UK) ,วัสดุสุดล้ำ! ลุยทั้งไฟและน้ำหวาน (UK)
- ฐานกิจกรรม STEAM สุดสนุก ที่ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์
- ร่วมลุ้นของรางวัลและของที่ระลึก
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าใจบทบาทของ “งานสีเขียว” (Green Jobs) ที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02 564 7000 ต่อ 1458 / email : sararee.cha@nstda.or.th