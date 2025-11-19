ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันผ้าถัก KAWS WINTER

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัว KAWS WINTER คอลเลคชันผ้าถักสุดพิเศษโดยยูนิโคล่และคอวส์ (KAWS) ศิลปินในโปรเจกต์ Artist in Residence ของยูนิโคล่ ไอเทมทั้งหมดปักสัญลักษณ์ไอคอนิกรูป XX หรือคาแรคเตอร์คอมพาเนียน (COMPANION) ถ่ายทอดการผสมผสานของศิลปะและแฟชั่น ไลน์อัพไอเทมเพื่อความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยสีสันที่มอบความสนุกให้กับทุกสไตล์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข โดยคอลเลคชันนี้จะวางจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ความนุ่มสบายจากยูนิโคล่และความขี้เล่นสไตล์ KAWS
ความร่วมมือระหว่าง KAWS และ ยูนิโคล่ที่ผ่านมามักปรากฏในเสื้อผ้าแคชชวลอย่างเสื้อยืดเป็นหลัก แต่ในครั้งนี้ได้ขยายขอบเขตไปสู่ไลฟ์แวร์หลากหลายประเภทมากขึ้น คอลเลคชัน KAWS WINTER ถ่ายทอดความสนุกผ่านดีไซน์คัลเลอร์บล็อกในโทนสีแดง เขียว และเหลือง ที่เข้ากับบรรยากาศช่วงเทศกาลได้อย่างลงตัว คาแรคเตอร์ COMPANION และสัญลักษณ์ XX ที่ปักลงบนไอเทมผ้าถักและแอคเซสเซอรี่ของยูนิโคล่ เพิ่มลูกเล่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ KAWS พร้อมมอบความอบอุ่น เหมาะสำหรับเป็นของขวัญแทนความรักให้กับคนสำคัญของคุณ
ผ้าถักและแอคเซสเซอรี่หลากหลายสไตล์
ไอเทมเสื้อถักในคอลเลคชันนี้ทำจากผ้าแคชเมียร์ที่ให้สัมผัสนุ่ม เรียบลื่น ผ้าขนแกะที่ให้ความอบอุ่นนุ่มสบาย และเสื้อถักผ้าซูเฟลที่มีความนุ่มพิเศษสำหรับไลน์อัพไอเทมเด็ก โดยคอลเลคชันนี้ประกอบด้วยแอคเซสเซอรี่ทั้งหมด 6 แบบ เช่น หมวกบีนนี่ ถุงมือ HEATTECH ปักลาย XX เอกลักษณ์ของ KAWS และผ้าพันคอแบบ 2 สี เพิ่มลูกเล่นในการแต่งตัว สำหรับไลน์อัพของเด็กมีทั้งหมวก ถุงมือ ที่อุ่นคอ และเสื้อสเวตเตอร์ผ้าซูเฟลในโทนสีเข้าคู่กัน เพื่อให้มิกซ์แอนด์แมตช์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
KAWS พูดถึงคอลเลคชันนี้ว่า “นี่เป็นคอลเลคชันแรกของผมในฐานะศิลปินในโปรเจกต์ Artist in Residence ของยูนิโคล่ ผมรู้สึกดีใจที่ได้ขยายความร่วมมือครั้งนี้ไปสู่ไอเทมผ้าถัก ผมชื่นชอบเสื้อสเวตเตอร์ของยูนิโคล่มาก และอยากสร้างคอลเลคชันไอเทมเบสิกที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ในทุกวันตลอดฤดูหนาวนี้ครับ”