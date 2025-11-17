ผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ด้วยศาสตร์การดูแลผิวแบบโมรอคโค

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ นำเสนอการอาบน้ำและการนวดในสไตล์ โมรอคโค โดยนำศาสตร์ความงามจากดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ”โมรอคโค” ผ่านการปรนนิบัติทุกขั้นตอนแบบดั้งเดิมกับทรีทเมนท์ซิกเนเจอร์ โมรอคโค ฮัมมัม ที่จะช่วยผ่อนคลายให้กับตัวคุณ รวมไปถึงการดูแลผิวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เริ่มต้นโปรแกรมด้วยการทำความสะอาดผิวกายด้วยสบู่ดํา พร้อมขัดผิวด้วยถุงมือ Kessa ถุงมืออาบน้ำแบบชาวโมรอคโค จะช่วยเร่งขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วของผิวหนังชั้นบน และเพื่อให้เซลล์ผิวชั้นใหม่ขึ้นมาแทน ต่อด้วยการพอกผิวด้วย Bulk Ghassoul with 7 plant อันอุดมด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ ทำให้ผิวมีความนุ่มนวล เปล่งปลั่ง และคืนความสมดุลสู่ผิวอย่างแท้จริง ปิดท้ายด้วยการสระผมในแบบฉบับโมรอคโค ฮัมมัม สปาทรีทเมนท์โมรอคโค ฮัมมัม ระยะเวลา 75 นาที ราคา 4,955 บาทถ้วน ต่อท่าน
ผิวสวยเปล่งประกายกับ “สปาทรีทเมนท์โมรอคโค ฮัมมัม” ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ สปาเซ็นวารีเปิดทุกวัน: 09.00 - 23.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองห้องสำหรับทำทรีทเม้นท์ได้ที่ โทร. 02-100-1234 ต่อ 6511, 6516 หรืออีเมล์: spacenvareecgcw@chr.co.th