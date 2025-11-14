เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ก้าวสู่ปีที่ 19 ปั้นสาขาขอนแก่น สู่ศูนย์กลางการดูแลด้านการเจริญพันธุ์และรักษาผู้มีบุตรยาก

SAFE Fertility Group PCL หนึ่งในผู้นำด้านการเจริญพันธุ์และตัวช่วยการมีบุตร พร้อมทั้งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของไทย เดินหน้าสู่หมุดหมายปีที่ 19 แห่งการสานฝันให้ครอบครัวสมบูรณ์ ด้วยฐานคนไข้ทั้งชาวไทยและต่างชาติในสัดส่วน 50:50 และเครือข่ายคลินิกทั้ง 5 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล อาทิ การรับรองคุณภาพคลินิกเด็กหลอดแก้วจากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (RTAC) การรับรองมาตรฐาน ISO และการรับรองจากสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งยุโรป (ESHRE) ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจจากคนไข้ทั่วโลก
SAFE Fertility Group PCL ยังคงเดินหน้าขยายบทบาทสู่การเป็น Regional Fertility Hub ของภูมิภาคอาเซียน ตอบรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมถึงความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ระดับสากลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในสาขาที่สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ได้อย่างชัดเจน คือ SAFE Fertility Clinic สาขาขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2016 และได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการสานฝันให้ครอบครัวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำในการให้บริการคลินิกเพื่อการมีบุตร กล่าวว่า ทิศทางต่อจากนี้ของบริษัทคือการให้ความสำคัญกับการขยายตลาดเชิงรุกในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอีสาน ที่มีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสำหรับการให้บริการทางการรักษาผู้มีบุตรยาก เพื่อให้กลุ่มคนไข้ในภูมิภาคอีสานสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาด้านการเจริญพันธุ์พร้อมด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากลและทันสมัย
โดยบริษัทยังตั้งเป้าที่จะให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการให้บริการดูแลและรักษาผู้มีบุตรยากในระดับ ASEAN เพื่อรองรับการขยายตัวและแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา SAFE Fertility Clinic สาขาขอนแก่น ได้ให้บริการรองรับกลุ่มคนไข้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ที่นิยมเดินทางมารับบริการในประเทศไทย
“การทำงานของทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ของ SAFE Fertility Clinic สาขาขอนแก่น ได้กลายเป็น “ศูนย์กลางการดูแลด้านการเจริญพันธุ์และรักษาผู้มีบุตรยากในภาคอีสาน” ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกกับความเข้าใจในคนไข้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชายหญิง ภาวะมีบุตรยาก ไปจนถึงการปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) พร้อมเทคโนโลยีคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อน (PGTseq-A) ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการวางแผนการรักษา นำทีมโดยแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาขอนแก่น คือ พญ.นุจรี ลีละสุวัฒนากุล และ พญ. ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย สูตินรีแพทย์ชํานาญการด้านการเจริญพันธุ์และรักษาผู้มีบุตรยาก เป็นหัวเรือสำคัญในการขับเคลื่อน”
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา SAFE Fertility Clinic สาขาขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายครอบครัวได้เริ่มต้นเส้นทางความเป็นพ่อแม่ที่นี่ และยังคงส่งต่อความประทับใจที่มีต่อทีมแพทย์และบุคลากรของ SAFE Fertility Clinic ซึ่งความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างทีมผู้ดูแลและผู้รับบริการ สะท้อนถึงความผูกพันและความตั้งใจร่วมกันในการเดินบนเส้นทางแห่งความหวังและความสุขของการสร้างครอบครัว
ทั้งนี้ ตลาดเด็กหลอดแก้วเริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแช่แข็งตัวอ่อน และการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT) ที่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) มากยิ่งขึ้น
แนวโน้มการเติบโตของตลาดเด็กหลอดแก้วในประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการดูแลด้านการเจริญพันธุ์และรักษาภาวะมีบุตรยากของภูมิภาคอาเซียนโดยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการเข้ารับบริการยังคงเพิ่มขึ้นทั้งจาก ชาวไทย ที่ปัจจุบันมีบุตรช้าลงและปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ที่ซับซ้อน และชาวต่างชาติ ที่นิยมเข้ามารับบริการ ด้วยปัจจัยหลักทั้งการบริการ คุณภาพและมาตรฐาน ของทีมแพทย์เฉพาะทางในไทยที่มีชื่อเสียง ใส่ใจในปัญหาสุขภาพและตอบโจทย์การรักษาในแบบเฉพาะบุคคล เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีจากพ่อแม่สู่ลูกในอนาคตรวมถึงราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง
ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก พบว่า ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของไทยในปี 2568 คาดมีมูลค่าราว 6.1 พันล้านบาท ขยายตัว 3.1% จากความต้องการใช้บริการที่ยังเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสอดคล้องไปกับเทรนด์โลก
ในขณะเดียวกัน ตัวเลขผู้รับบริการของ SAFE Fertility Clinic ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน รวมถึงกลุ่ม Expats ที่เราสร้างรากฐานไว้ และเรายังคงเดินหน้าขยายโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างสมดุลและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในระยะยาว เตรียมขยายบริการสู่การดูแลสุขภาพองค์รวม เพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเริ่มต้นครอบครัว รวมถึงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและการพัฒนาทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับตลาด Medical Tourism ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงพันธกิจของ SAFE Fertility Group PCL ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลก เข้ามายกระดับการรักษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ