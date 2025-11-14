รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข เป็นวิทยากรรับเชิญให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

หลังเสร็จสิ้นการเป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ ให้แก่ทีมแพทย์รุ่นใหม่ของ รพ.บำรุงราษฎร์แล้ว รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ที่ปรึกษาบริหาร รพ. บำรุงราษฎร์ฯ ได้รับเชิญจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรหลักบรรยายเรื่อง "ทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่นในการพัฒนาต้นทุนมนุษย์" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน "Infinity HeART Space" ฉลอง 20 ปีของที่ระลึกการกุศล คอนเซ็ปต์ “HeART of Giving ศิลปะแห่งการให้ด้วยใจ” ชมนิทรรศการเส้นทางตลอด 20 ปีของที่ระลึกการกุศล พร้อมกิจกรรมร่วมค้นหาและตีความ “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” ในแบบของตัวเอง 19-23 พ.ย. 68 เวลา 10.00-20.00 น. ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำเสนอ “Krispy Kreme x prepared with Nutella” โดนัทรสโปรดที่แฟนคลับต่างคิดถึง เริ่มที่ ออริจินอล เกลซ โดนัท นูเทลล่า สอดไส้นูเทลล่าเน้นๆ ตกแต่งด้วยนูเทลล่าอีกชั้น ต่อด้วย นัทตี้ช็อกโกแลตต้า นูเทลล่า โดนัทเคลือบนูเทลล่าจัดเต็ม โรยพีนัท ครัช และรสชาติใหม่ ฝอยทอง นูเทลล่า โดนัทสอดไส้นูเทลล่าครีม เคลือบด้วยนูเทลล่าเข้มข้น ตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตและฝอยทองหอมหวาน วันนี้-30 พ.ย. 68 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา