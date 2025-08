“Who Wears Whom: The Masks of Southeast Asia” นิทรรศการหน้ากากในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจทางศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการที่ชวนสำรวจความหมายของ “หน้ากาก” ที่เป็นมากกว่าวัตถุที่ใช้พรางใบหน้า แต่ยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงศิลปะ ความเชื่อ จิตวิญญาณ และอัตลักษณ์ของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันจากวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรม.. สู่สัญลักษณ์แห่งการแสดงออกทางวัฒนธรรม หน้ากากในภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์ไม่เพียงแต่สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ยังเผยให้เห็นรากเหง้าทางความคิด ความศรัทธา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติกระทรวง อว. โดย สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ฯ ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ“Who Wears Whom: The Masks of Southeast Asia” ที่ชวนมุ่งศึกษาความหมาย บทบาท และคุณค่าของ “หน้ากาก” ในบริบทวัฒนธรรมร่วมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และภูมิภาค อันสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสืบทอดรูปแบบเชิงพิธีกรรม และการตีความหน้ากากใหม่ในบริบทสังคมร่วมสมัยภายในนิทรรศการประกอบด้วย• การจัดแสดงหน้ากากจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวเฉพาะถิ่น• ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหน้ากาก โดยศิลปินจากทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งตีความหน้ากากในบริบทใหม่ในสังคมร่วมสมัยร่วมเดินทางผ่านหน้ากาก เพื่อสำรวจความเชื่อ อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้#WhoWearsWhom #TheMasksofSoutheastAsia #สวมศิลป์สืบศิลป์ #หน้ากากเอเชียอุษาคเนย์ #BACC #ArtExhibition #CulturalResearch #ASEANHeritage