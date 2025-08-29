สรโชติ อำพันวงษ์ ร่วมทำ MOU ในโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ”

สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ช้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ และ ซอลโฮ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บจก.บิ๊กซ์โชว์ ลาล่า จับมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยมี สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผอ.สถาบัน ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลและโทรทัศน์ ในโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence-BWC)
***
ทันทีที่รับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUAA) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นริศ ชัยสูตร จึงนำทีมซักซ้อมการโยนโบว์ลิ่งเพื่อให้ทันงานแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล” 31 ส.ค. 68 ณ บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน โดยแม่งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดร.ตุ๊ก-อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ กระซิบว่าเป็นการระดมทุนหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ อีกด้วย
***
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำเสนอคอลเลกชัน “Harry Potter™ Houses of Hogwarts™” เริ่มที่ Gryffindor™ โดนัทสอดไส้คุกกี้ บัตเตอร์ครีมเคลือบไอซิ่งสีแดงสดคาดสีเหลืองทอง โรยหน้าด้วยบิสคอฟครัมเบิ้ล พร้อมตราประจำบ้านกริฟฟินดอร์, Slytherin™ โดนัทประดับช็อกโกวิปครีม และช็อกโกแลตคุกกี้ชูการ์เบลนด์ พร้อมกรีนบัตเตอร์ครีมสีเขียว และตราประจำบ้านสลิธีริน, Ravenclaw™ โดนัทออริจินอล เกลซ เคลือบบลูเบอร์รีไอซิ่งสีฟ้าเข้ม โรยด้วยมิกซ์บลูสปริงเคิล และตราประจำบ้านเรเวนคลอ และ Hufflepuff™ โดนัทเคลือบไอซิ่งสีเหลือง สอดไส้บราวน์บัตเตอร์ทอฟฟี่คัสตาร์ด ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลต, คุกกี้ และตราประจำบ้านฮัฟเฟิลพัฟ วันที่ 29 ส.ค.–30 ก.ย. 68 ณ ร้าน คริสปี้ ครีม ทุกสาขา