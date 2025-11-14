เจ้าชายวิลเลียมออกกฎเหล็ก ห้ามลูกๆ ทั้งสามใช้มือถือ

เกิดมาเป็นเจ้าด้วยฐานะภาระหน้าที่ ทำให้ชีวิตนี้ไม่ได้มีอิสระที่จะทำทุกอย่างได้ดังใจ แม้แต่การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่เด็กทั่วโลกสามารถใช้ได้อิสระ บางคนได้หยิบจับตั้งแต่วัยยังไม่เข้าประถม แต่สำหรับลูกๆ ของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ แม้เจ้าชายจอร์จรัชทายาทพระองค์โต จะวัย 12 ปีแล้ว
เจ้าชายวิลเลียมได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ ขณะไปร่วมงานประกาศรางวัลเอิร์ธไพร์ซที่บราซิล ทรงเล่าถึงการเลี้ยงดูบุตร-ธิดาทั้ง 3 อย่าง เจ้าชายจอร์จวัย 12 ชันษา เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ วัย 10 ชันษา และเจ้าชายหลุยส์ วัย 7 ชันษา ไว้ว่า ไม่ทรงอนุญาตให้ลูกๆ ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ
“เด็กๆ ไม่มีมือถือ ผมคิดว่าจะให้จอร์จใช้ตอนเขาเข้าเรียนมัธยม (ในปีหน้า) แต่จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้”
.
พร้อมกับตอบรับแบบตรงๆ ว่า กฎเหล็กนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในครอบครัว เพราะโลกในยุคนี้ใครๆ เขาก็ใช้กัน และให้สัมภาษณ์ต่อว่า “แต่เด็กๆ ก็เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ พวกเราพูดคุยกันว่าทำไมถึงยังไม่ให้ใช้ เพราะปัญหาคือ อินเตอร์เน็ต ผมคิดว่าเด็กๆ จะเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่ควรเห็นในโลกออนไลน์”
เจ้าชายจอร์จในวัย 12 ชันษา กำลังจะก้าวเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมช่วงปีหน้า และย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่น เลยจะได้รับอนุญาตให้มีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ติดต่อสื่อสาร แต่ก็จะเป็นเพียงมือถือที่ใช้แค่โทรศัพท์และส่งข้อความ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อป้องกันการรับข่าวสารที่ไม่เหมาะสม หรืออาจจะเป็นปัญหาในอนาคต ถ้าเรื่องราวส่วนพระองค์จากโลกออนไลน์ จะรั่วไหลไปถึงสื่อได้