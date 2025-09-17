สุดปลื้ม! "ลิซ่า ลลิษา" ใส่จิวเวลรีไทยของ ม.ล. รจนาธร ณ สงขลา

กว่า 40 ปีแล้วที่ “แคนดี้-ม.ล. รจนาธร ณ สงขลา” ได้ทำงานออกแบบจิวเวลรี จนเป็นที่ยอมรับในวงการอัญมณี ที่ผ่านมา เธอไม่เพียงออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอันทรงคุณค่า ให้กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เจ้าหญิงแคเทอรีน The Princess of Wales และ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์” พระธิดาองค์ที่ 2 ของเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ อีกทั้งเหล่าเซเลบริตีคนดังมาแล้วมากมาย
มาครั้งนี้ ที่ "ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล" ศิลปินสัญชาติไทยชื่อดังระดับโลก ได้สวมใส่เครื่องประดับจิวเวลรีแบรนด์ Rojanatorn ของเธอที่เธอเป็นคนออกแบบ ในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ Emmy Awards 2025 ที่สหรัฐอเมริกา
สร้างความปลื้มปีติอย่างมากมาย ให้กับเธออีกครั้ง ที่คนไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญฝีมือของคนไทยด้วยกัน
#CelebOnline #celeb #gossip #แคนดี้รจนาธร #ลิซ่าลลิษา #เครื่องประดับ #ลลิษามโนบาล #จิวเวลรี #emmyawards