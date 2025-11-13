โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ จัดกิจกรรมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ปลูกฝังคุณค่าความเป็นไทย

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ที่เด็กหลากหลายเชื้อชาติเรียนรู้ร่วมกันภายใต้หลักสูตรระดับสากล สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ คือ “ความเป็นไทย” ที่ตั้งใจปลูกฝังให้เติบโตเคียงคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ อารมณ์ ศิลปะ สังคม ดนตรี รวมไปถึงกีฬา ผ่านกิจกรรมหลากหลายตลอดปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และซึมซับคุณค่าความเป็นไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของโรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น วันไหว้ครู วันทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ รวมถึง จิตอาสาเพื่อสังคม อีกทั้งยังมีกิจกรรมเด่นประจำปีอย่าง วันภาษาและวรรณกรรมไทย Thai Cultural Celebration และ Thai Trip พร้อมปลูกฝังความกตัญญู ความอ่อนน้อม และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ได้จัดพิธีน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่องตลอดหนึ่งปีการศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ดร.ปรีดาพร คุ้มสระพรม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กล่าวว่า วันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีการจัดพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี นักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมจุดลงนามถวายอาลัยจำนวน 3 จุด ได้แก่ อาคาร Admissions และอาคาร Secondary อาคาร Primary เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้อย่างทั่วถึง
โรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยให้ครูไทยสวมชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี เพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง และถ่ายทอดคุณค่าแห่งความงดงามของผ้าไทยให้เยาวชนได้เรียนรู้ ชื่นชม และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทย
และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ 4 ภาค ผ่านแนวคิดหลักในการจัดแสดงคือ “ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรัก ความเสียสละ และพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ
“ปีนี้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา’ ซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ครูมองว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเสมอ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากนิทรรศการว่า พระองค์ทรงงานด้านใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปหัตถกรรม การส่งเสริมผ้าไทย หรืองานพัฒนาชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ”
“รวมทั้งพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ทรงเป็นแบบอย่างของความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพสกนิกร ไม่ทรงแสดงความเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ แม้ต้องทรงงานหนัก นักเรียนจะได้ตระหนักถึงพระเมตตาและแบบอย่างแห่งการทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง”
ดร.ปรีดาพร อธิบายถึงแนวคิดเบื้องหลังนิทรรศการที่จัดแสดงภายในห้องสมุดของโรงเรียนที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Year 7–13) หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา และเสริมว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกตามความถนัด ทั้งงานเขียน งานศิลปะ และบทกลอนหลากหลายภาษา สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโรงเรียน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ชมผลงานควบคู่กับการรักการอ่านอีกด้วย
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญและถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียน คือ “Thai Trip” หรือ กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยปีนี้ โรงเรียนจัดให้มีการเชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมีโครงการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด และ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร
“ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเข้าไปแล้ว นักเรียนจะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพและศิลปหัตถกรรมเป็นของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การแพทย์ และการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่าน”
ทั้งนี้ เมื่อถามว่า กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมไทยหรือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างไร ดร.ปรีดาพร เล่าอย่างประทับใจว่า นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนซึมซับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง และนำความรู้ไปเผยแพร่ในประเทศของตน ทั้งวัฒนธรรมไทย โขน ศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย และไทยแดนซ์ แม้จะเป็นนักเรียนต่างชาติ แต่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยกลับซึมซับไปกับพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด Round Square ของโรงเรียนที่เน้นความเข้าใจระหว่างประเทศ ประชาธิปไตย การดูแลสิ่งแวดล้อม การผจญภัย ความเป็นผู้นำ และการบริการ
นางสาวพิมพิศา บุญทรัพย์ทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Head Girl เล่าถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้านการทำงานเพื่อประชาชน การส่งเสริมอาชีพให้ผู้หญิง และการอนุรักษ์งานฝีมือไทย ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเมตตาและความเสียสละที่น่าชื่นชม
นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติก็รู้สึกประทับใจกับการได้เรียนรู้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนความรักและความเคารพที่คนไทยมีต่อพระองค์ ซึ่งสร้างความอบอุ่นและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่ง
ด้าน นายวชิรวิทย์ ภาษวดล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Head Boy เล่าถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมว่า ในฐานะ Head Boy ของโรงเรียน พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสกล่าวบทอาศิรวาทถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง รู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงบ ความเคารพ และความภาคภูมิใจในหัวใจของคนไทยทุกคน เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนในการถวายคำสดุดีแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม
“กิจกรรมนี้ทำให้ผมเข้าใจว่า วัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับความกตัญญูและความจงรักภักดีมากแค่ไหน ผมได้เห็นถึงความร่วมมือและความเคารพของทุกคนที่มาร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้ง และเข้าใจถึงหัวใจของความเป็นไทย คือการมีน้ำใจ การเคารพผู้อื่นและการไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่ทำเพื่อประเทศชาติ”
นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์เตรียมจัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดการแสดงรำเทิดพระเกียรติจากนักเรียน