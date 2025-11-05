รองประธาน สปป.ลาววางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.33 น. นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้ติดตาม ไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ
พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายความอาลัย และพระเกียรติสูงสุด ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพ เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ทวิภาคี อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งประชาชนทั้งสองประเทศอีกด้วย
โอกาสนี้ รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้ติดตาม ได้ลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ด้วย