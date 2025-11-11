นิทรรศการทรงคุณค่าน้อมถวายพระพันปี “จากพระราชปณิธาน...สู่มรดกแห่งแผ่นดิน”

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการ “จากพระราชปณิธาน...สู่มรดกแห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยการนำพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอดพระชนม์ชีพ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นำมาซึ่งประโยชน์สุข และความเจริญมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงเป็น “ผู้บุกเบิกแนวคิดความยั่งยืน” ของประเทศไทยอย่างแท้จริง มาจัดแสดง ในวันที่ 7-20 พ.ย. 68 ณ อาร์ต จีเวล ชั้น 5 สยามพารากอน
ภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพ และเรื่องราวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยพระราชกรณียกิจหลายๆ ด้านสะท้อนถึงความยั่งยืนที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในด้านนี้ มาก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในระดับสากล อาทิ ทรงริเริ่มและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยทรงเน้นแนวคิดให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังทรงเน้นการสร้างอาชีพให้กับราษฎร เพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่น โดยจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ, การจัดแสดง “ชุดไทยพระราชนิยม”, หัวโขน จากอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง 4 หัว ได้แก่ พิเภก น้องชายของทศกัณฐ์ กายสีเขียว ตาจระเข้ ปากแสยะ หนุมาน พญาวานร ทหารเอกของพระราม อากาศตะไล มีลักษณะตาโพลง ปากแสยะ เป็นยักษ์เสื้อเมืองที่รักษาด่านกรุงลงกา และพญานกสัมภาที พี่ชายของนกสดายุ