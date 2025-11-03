พระพันปีหลวงกับฉลองพระองค์แบบสากล พระสิริโฉมลือนาม...งามสมบรมราชินีนาถ

ในฐานะของสตรีไทย ซึ่งมีพระราชประสงค์ในการเผยแพร่การแต่งกายแบบไทย ไม่เพียง ชุดไทยพระราชนิยม ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยฉลองพระองค์ไว้อย่างงามสมบรมราชินีนาถ แต่ยังมีเครื่องแต่งกายแบบสากล อย่าง ฉลองพระองค์ชุดราตรี ที่ออกแบบโดย ปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศส ผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ ในการโดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2503
อีกทั้งฉลองพระองค์ในโอกาสไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่อวดความงดงามของผ้าไหม และผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ได้เคยนํามาจัดแสดงให้ได้ชมความสวยงามจนเป็นที่ประจักษ์
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก ต่างเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น 1 ใน 10 ของสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก พ.ศ. 2503 และ 2504 และทรงเป็นสุภาพสตรีผู้มีการแต่งกายดีที่สุดในโลก พ.ศ. 2506 และ 2507 ต่อมา พ.ศ.2508 มีการจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก นําความปลื้มปีติและภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทย
วันนี้เซเลบออนไลน์ขอนําบางส่วนของฉลองพระองค์ ที่เคยใช้ในโอกาสต่างๆ มาให้ได้ชมกัน เพื่อร่วมรําลึกถึงและน้อมถวายอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ แด่องค์สมเด็จพระพันปีหลวง