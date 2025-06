UNESCO และ SACIT จับมือ ICONCRAFT จัดแคมเปญ “A Celebration of Thai Artisans and Creative Cities” เพิ่มมูลค่าหัตถศิลป์ท้องถิ่น 7 จังหวัดต้นแบบ ด้วยงานออกแบบของ 14 ดีไซเนอร์ไทย

และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย จัดแคมเปญพิเศษเชิดชูช่างฝีมือไทยและร่วมสนับสนุนโครงการ Creative Cities Network เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ยกระดับงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 7 จังหวัดเมืองสร้างสรรค์ ต้นแบบมรดกแห่งวัฒนธรรม และช่างฝีมือไทย สู่ผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยจากการสร้างสรรค์ของ 14 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยและแบรนด์ SIRIVANNAVARI เพื่อต่อยอดเป็นงานดีไซน์ใหม่ที่ยั่งยืน ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่จากความร่วมมือของ องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และ สยามพิวรรธน์ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ของไทยเป็นผู้นำและบุคลากรด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการต่อยอดโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 350 เมืองทั่วโลก โดยประเทศไทยได้รับเลือกรวม 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, เชียงใหม่, กรุงเทพฯ, สุโขทัย, เพชรบุรี, เชียงราย และ สุพรรณบุรี โดยมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนในพื้นที่ เกิดเป็นที่มาของ “UNESCO x SACIT x ICONCRAFT: A Celebration of Thai Artisans and Creative Cities” แคมเปญที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 7 จังหวัดเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย เข้ากับงานหัตถศิลป์ของไทย กับ 14 ดีไซเนอร์ แบ่งเป็น 7 ดีไซเนอร์ผู้สืบสานภูมิปัญญาไทยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT โดย SACIT เป็นพันธมิตรสำคัญที่ได้ร่วมมือกับสยามพิวรรธน์มาโดยตลอด โดยผนึกกำลังยกระดับงานศิลป์หัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 จังหวัดโดยได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญนักออกแบบทั้ง 7 นักออกแบบ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคศิลป์หัตถกรรมไทย ซึ่งเป็น Soft power ของประเทศไทย ผนวกกับ 7 ดีไซเนอร์จากแบรนด์ไทยระดับแนวหน้าภายใต้การสนับสนุนของไอคอนคราฟต์ มาร่วมกันออกแบบคอลเลกชันพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองสร้างสรรค์แต่ละแห่งในประเทศไทย เพื่อยกระดับผ้าทอไทยสู่งานดีไซน์ร่วมสมัยที่มากด้วยคุณค่าและมูลค่าที่หาประมาณมิได้โดยไอคอนคราฟต์ ได้เชิญ 7 ดีไซเนอร์มาร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษนี้ ได้แก่ แบรนด์ “ATELIER PICHITA” ออกแบบชุดจากผ้าทอไทลื้อของ “กลุ่มผ้าทอไตลื้อ ครูดอกแก้ว” จังหวัดเชียงราย, แบรนด์ “THEATRE” ออกแบบชุดจากผ้าทรงดำของ “กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว” จังหวัดสุพรรณบุรี,แบรนด์ “CHAI GOLD LABEL” ออกแบบชุดจากผ้าบาติกกลิ่นอายล้านนาของ “รักษ์บาติก” จังหวัดเชียงใหม่, แบรนด์ “HOOK'S BY PRAPAKAS” ออกแบบชุดจากผ้าบาติกวาดมือของ “กลุ่มยิ่งบาติกเพ้นท์” จังหวัดภูเก็ต, แบรนด์ “WISHARAWISH” ออกแบบชุดจากผ้าลายอย่างของ “ภูษาผ้าลายอย่าง” จังหวัดเพชรบุรี, แบรนด์ “PYVET” ออกแบบชุดจากผ้าจกขนเม่นของ “สุนทรีผ้าไทย” จังหวัดสุโขทัย และ แบรนด์ “JANESUDA” ออกแบบชุดจากผ้าบาติกสีสันสดใสของ “Marionsiam” (มารียองสยาม) กรุงเทพมหานคร ซึ่งดีไซเนอร์ทั้ง 7 แบรนด์ ออกแบบชุดจากผ้าทอท้องถิ่นไทยแบรนด์ละ 2 ชุด รวมเป็น 14 ชุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสุดกับผลงานกระเป๋าคลัตช์ 2 ใบผลงานการออกแบบอันทรงคุณค่าโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ภายใต้วิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่วิจิตรงดงามด้วยงานปักอันประณีตโดยทีมช่างผู้ชำนาญแห่ง SIRIVANNAVARI Atelier & Academy กระเป๋าใบแรกเลอค่า ด้วยงานปักลายนกยูงสีทองอันเปล่งประกาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยในส่วนหางนกยูงที่รำแพน ใช้สัญลักษณ์รวงข้าวอันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง มีการปักประดับด้วยปล้องแก้วและคริสตัลอันระยิบระยับ ส่วนใบที่สองเป็นการปักลวดลายล้อไปกับลายผ้าทอ เพื่อเสริมให้ลวดลายดูมีมิติและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น กระเป๋าทั้งสองใบ ดุจงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เนรมิตจากผ้าไหมทอลายแก้วชิงดวง สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ความสามัคคี และความกลมเกลียวที่ยั่งยืน ผลงานของ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย บรมครูผ้าไหมไทยผู้ก่อตั้งแบรนด์ “จันทร์โสมา” ของจังหวัดสุรินทร์ โดยลายผ้าที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับงานนี้ถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพื่อร่วมเชิดชูจิตวิญญาณแห่งช่างฝีมือไทย และสะท้อนความงามของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยอีกไฮไลต์หนึ่งที่สำคัญ คือ นิทรรศการฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 8 ชุด โดยทุกชุดเป็นผลงานการออกแบบและตัดเย็บโดยธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ดีไซเนอร์เจ้าของห้องเสื้อธีระพันธ์ (TIRAPAN) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) ประจำปี 2562 อาทิ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยแบบลำลองที่ตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้น ในพระราชวังดุสิต ตัดเย็บอย่างประณีตด้วยผ้าไหมกาบจกดาวที่โดดเด่นด้วยลวดลายขอเจ้าฟ้า จากจังหวัดอุบลราชธานี ชุดไทยจิตรลดา ฉลองพระองค์ในงานพิธีหรือโอกาสอันเป็นทางการ มีเอกลักษณ์เป็นเสื้อคอตั้ง รังสรรค์ขึ้นจากผ้าไหมพื้นเรียบ ตกแต่งด้วยลายปักช่อดอกไม้ขาว ชุดไทยอมรินทร์ ซึ่งมีจุดเด่นที่ฉลองพระองค์สีชมพูและพระภูษาทรงซิ่นไหมสีชมพูยกดิ้นลายเถากุหลาบสีทอง อันเป็นสีสัญลักษณ์แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงแฝงไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ โดยจะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชม ตั้งแต่วันที่ 25 -29 มิถุนายน 2568 ณ ICONLUXE AVENUE ชั้น M ไอคอนสยามคอลเลกชันพิเศษภายใต้แคมเปญ “UNESCO x SACIT x ICONCRAFT: A Celebration of Thai Artisans and Creative Cities” จะเผยโฉมให้ได้ชมเป็นครั้งแรกในงาน Crafts Bangkok 2025 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากนั้นจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ณ ไอคอนสยาม ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงคอลเลกชันพิเศษ พร้อมด้วยนิทรรศการฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เป็นเจ้าของชุดผ้าไทย 14 ชุด และร่วมประมูลกระเป๋าคลัตช์ผ้าไหมทรงออกแบบจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI จำนวน 2 ใบ เพื่อสมทบทุนโครงการ UNESCO Youth Program ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนใน 7 จังหวัดเมืองสร้างสรรค์ของไทย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษในแคมเปญนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้สนใจ ร่วมเชิดชูภูมิปัญญาไทยและชื่นชมความสร้างสรรค์ของเหล่าช่างฝีมือและนักออกแบบไทย ผ่านคอลเลกชัน “UNESCO x SACIT x ICONCRAFT: A Celebration of Thai Artisans and Creative Cities” พร้อมชมนิทรรศการฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2568 ณ ICONLUXE AVENUE ชั้น M ไอคอนสยาม