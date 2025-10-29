พระสหายชาวเยอรมันเข้าถวายสักการะพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 4 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนี้ มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตานุทูต ราชสกุล พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ
นายWolfgang Kiessling( โวล์ฟกัง คัสสลิง ) พระสหายชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครัังเสด็จฯ ไปประทับ ณ เมือง เตเนริเฟ ประเทศสเปน หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ ไปในช่วงที่ทรงงานด้านศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย อยู่หลายครั้ง และเมื่อทราบว่าข่าวการเสด็จสวรรคต จึงได้แจ้งความจำนงค์ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
นอกจากนี้ ยังมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ พร้อมคู่สมรส เอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ พร้อมคู่สมรส เอกอัครราชทูตเนปาลฯ เอกอัครราชทูตติมอร์เลสเตฯ เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ และเอกอัครราชทูตออสเตรียฯ พร้อมคู่สมรส รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศ อาร์เมเนีย มอลตา คีร์กีซสถาน โดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ เยเมน และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ 3 องค์การ ได้แก่ ILO UNESCAP UNESCO กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สมาคมคู่สมรสทหารอากาศ, ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ
ผูัสื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ว ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอย่างเนืองแน่น ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเยี่ยมชม