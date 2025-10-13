เนสกาแฟ ชวน PROXIE - PiXXiE มาปาร์ตี้กาแฟ

เนสกาแฟ เปิดตัว “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมกาแฟเข้มข้นพร้อมชงครั้งแรกของเนสกาแฟในประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก ชูคอนเซ็ปต์ “มิกซ์สนุก คูลแบบเรา” ให้คอกาแฟสามารถสร้างสรรค์เมนูกาแฟที่แปลกใหม่ได้ไม่จำกัดในแบบของตัวเอง ในการเปิดตัวครั้งนี้ เนสกาแฟได้เนรมิต “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้” (NESCAFÉ Concentrate Ready-To-Mix Coffee Haus Party) เปิดปาร์ตี้กาแฟสุดมันส์ช่วงกลางวัน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวเปิดประสบการณ์ความสนุกและไวบ์ที่แรงสุดแห่งปีกับกาแฟเข้มข้นพร้อมชงสุดคูล และสร้างสีสันของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นที่เนสกาแฟได้ยกทัพกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ซ้ำกันเลยสักวัน พร้อมนำทัพศิลปินชื่อดัง PROXIE, PiXXiE พร้อมด้วย เจมส์ อลิน และวาเลนตินา พลอย มาร่วมเปิดบ้านคนคูลที่เพลย์อาร์ตเฮ้าส์ (PLAY Art House) ถนนทรงวาด ย่านเยาวราช
เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ นวัตกรรมกาแฟเข้มข้นพร้อมชง คัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าคุณภาพสูง มอบประสบการณ์ในการทำกาแฟเย็นที่บ้านง่าย ๆ ผ่าน 3 ขั้นตอน เท ผสม แล้วดื่ม โดยมีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่ เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง สูตรไม่มีน้ำตาล มอบรสชาติที่เข้มข้นนุ่มลึก เหมาะสำหรับคนชอบกาแฟเย็นไม่หวาน เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง รสหวานกลมกล่อม มอบรสชาติกาแฟเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวหวานกำลังดี และเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ลาเต้เข้มข้นพร้อมชง มอบประสบการณ์กาแฟลาเต้ที่ให้เนื้อสัมผัสครีมเข้มข้นและหอมละมุนสไตล์คาเฟ่
ความพิเศษของการเปิดตัวในครั้งนี้ เนสกาแฟ ได้จับมือกับ แซค คิง (Zach King) แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกและหนึ่งในดิจิทัลครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน TikTok ถึง 82 ล้านคน พร้อมทั้งทำสถิติยอดวิวบน TikTok สูงสุดตลอดกาลระดับโลก และเป็น TikToker ที่มีผู้ติดตามมากเป็นอันดับ 8 ของโลก เปิดตัวแคมเปญของเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ที่มีชื่อว่า “มิกซ์สนุก คูลแบบเรา” (Hack it How You Like it) โดยมีแซค คิง นำทีมสร้างสรรค์ไอเดียการชงกาแฟเย็นสุดคูล (Iced Coffee Hack) และสร้างคอนเทนต์พิเศษสำหรับกรุงเทพฯ ผ่านจอดิจิทัลกว่า 3,000 จอทั่วประเทศ ร่วมกับพรีเซนเตอร์ไทย วงพร็อกซี (PROXIE) และวงพิกซี่ (PiXXiE) เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ถ่ายทอดความสนุกและไอเดียสร้างสรรค์ในการทำ DIY Coffee
PROXIE พรีเซนเตอร์ของ เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ซึ่งประกอบด้วย กัน คิม โชกุน กร อองรี วิคเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรม “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้” เปิดปาร์ตี้กาแฟสุดมันส์ช่วงกลางวันกับคนคูล ๆ บนถนนทรงวาด พร้อมได้ร่วมแฮกสูตรกาแฟเย็น โดย กร - กร วรรณไพโรจน์ เป็นตัวแทนเล่าถึงประสบการณ์มิกซ์ความสนุกว่า “กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราขาดไม่ได้ในแต่ละวันเลยครับ พวกเราชอบดื่มกาแฟเย็น และพอได้มารู้จักและลองเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ก็ชอบเลย อร่อย สะดวก และสนุกในการชงเมนูกาแฟได้หลากหลาย ช่วยให้พวกเราได้เพลิดเพลิน มิกซ์สนุกคูลแบบเราครับ”
อีกหนึ่งตัวแทนของ PROXIE วิคเตอร์ - วรเมธ กอนุประพันธ์ เล่าถึงบรรยากาศมิกซ์ความสนุกว่า “ครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้มาปาร์ตี้กาแฟกลางวันแบบนี้ พวกเราชอบการที่ได้ออกไปมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทำหรือไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน อย่างงานวันนี้ที่ได้เปลี่ยนทรงวาดให้เป็นย่านแห่งงานอาร์ต และมาครีเอทเมนู แฮกสูตรกาแฟเย็นแก้วโปรด ในงานเนสกาแฟ คอฟฟี่ เฮาส์ ช่วยเปิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราครับ”
"เนสกาแฟเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกาแฟมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2516 เนสกาแฟได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทย และต่อมาในปี 2543 เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการกาแฟที่มีคุณภาพและสะดวกในการดื่ม เนสกาแฟ เชื่อว่าทุกคนควรได้ดื่มกาแฟเอสเปรสโซที่ดีเยี่ยม เราภูมิใจในการนำ “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย" นายออธมัน ชไรบิ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวและเสริมว่า “นวัตกรรมเรดี้ทูมิกซ์ยังนับเป็นการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟเย็นกลุ่มใหม่สำหรับการดื่มในบ้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ Gen Z อีกด้วย และถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญระดับโลกของเนสกาแฟ ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในการเปิดตัวในประเทศออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เรามั่นใจว่า “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” จะช่วยให้ Gen Z สร้างสรรค์วัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นในแบบของตัวเอง พร้อมเสริมแกร่งความเป็นผู้นำของเนสกาแฟในประเทศไทย”
เปิดเมนูมิกซ์สนุกง่ายๆ ได้ที่บ้าน กับเมนูดีไอวายคูลแบบคุณด้วย 3 เมนูไฮไลต์จากเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์
เมนูอเมริกาโน่เย็น ตอบโจทย์คนรักกาแฟเย็นแบบไม่หวาน เริ่มจากเติมน้ำเย็น 50 มิลลิลิตร ลงในแก้ว หลังจากนั้นเขย่าขวดเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง สูตรไม่มีน้ำตาล เทผสมในปริมาณ 50 มิลลิลิตรเท่า ๆ กัน และตามด้วยน้ำแข็ง เท่านี้ก็ได้ อเมริกาโน่เย็นหอมเข้มข้น ลงตัวในทุกแก้ว
เมนูลาเต้ทีนี เอาใจคอกาแฟรสชาติเข้มข้น หวานลงตัว เพียงนำนมสดรสจืด 30 มิลลิลิตร ที่แช่เย็น ตีให้ฟูแล้วพักไว้ เติมลงในแก้วพร้อมกับเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง รสหวานกลมกล่อม 70 มิลลิลิตร แล้วเชคให้เข้ากัน เติมน้ำแข็ง พร้อมตกแต่งด้วยฟองนม และโรยผงกาแฟหรือผงช็อกโกแลตเพื่อสร้างรสชาติที่ลึกซึ้ง หอมกลิ่นกาแฟและนมอย่างลงตัว
เมนูครีมมี่ลาเต้ สำหรับคนรักกาแฟหอมนม ละมุนลิ้น เริ่มจากเติมน้ำเย็น 50 มิลลิลิตร เขย่าขวดเนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ ลาเต้เข้มข้นพร้อมชง เทใส่แก้วในปริมาณ 50 มิลลิลิตรเท่า ๆ กัน ผสมให้เข้ากันและตามด้วยน้ำแข็ง ตกแต่งด้วยฟองนม เพลิดเพลินกับการดื่มด่ำกาแฟเย็นสไตล์คาเฟ่ได้ง่าย ๆ ที่บ้านของคุณ