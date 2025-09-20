แฟน ๆ ใจละลาย กรี๊ดสนั่น! “เจมีไนน์–โฟร์ท” เสิร์ฟความฟินคู่จิ้นสู่ครอบครัวทรูดีแทค 5G

เสียงกรี๊ดดังสนั่นโซเชียลอีกครั้ง เมื่อคู่จิ้นสุดฮอต “เจมีไนน์–โฟร์ท” ควงคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับครอบครัว “ทรูดีแทค 5G” งานนี้ไม่ได้มีแค่รอยยิ้มและโมเมนต์หวาน ๆ ให้แฟน ๆ ใจละลายเท่านั้น แต่ยังพกความพิเศษมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ทั้งแพ็กเกจ “5G MyPlan” ที่ให้เลือกเน็ต–โทร–ไลฟ์สไตล์ได้ตามใจในสไตล์ DIY และ YOU Club คลับสุดชิคที่เกิดมาเพื่อเติมเต็มชีวิต Gen Z โดยเฉพาะ
ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินเกมปั้นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Customer Champion) เปิดตัวแคมเปญ “MyPlan” อยู่กับทรู เลือกได้ตามใจ พลิกโฉมแพ็กเกจรายเดือนรูปแบบใหม่ 5G MyPlan ครั้งแรกในไทยที่ให้ทุกเจนเลือกเองได้ตามใจ ทั้งเน็ต-โทร-ไลฟ์สไตล์ หลากหลายทั้งหนัง กีฬา เพลง คอนเทนต์ เกม และอีกมากมาย เริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ใหญ่ 55 ปีขึ้นไป และเพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วย “YOU Club” คลับพิเศษเอาใจ Gen Z ที่รวมดีลจากกว่า 100 แบรนด์ดัง พร้อมกิจกรรมสุดฮอตโดยเฉพาะ พร้อมดึงคู่จิ้นขวัญใจ Gen Z GEMINI–FOURTH มาร่วมสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความเป็นตัวเองได้ในแบบที่อยากเป็น ย้ำภาพทรูในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมต่อทุกความฝันและทุกไลฟ์สไตล์บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดของไทย
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ในวันนี้ ไม่ใช่แค่ ‘พูดให้ได้ยิน’ แต่ต้อง ‘พูดให้ได้ใจ’ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z อายุ 7-24 ปี ที่ปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็น 18% ของประชากร และกำลังจะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาด ด้วยปัจจัยทั้งรายได้ อำนาจการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง และที่สำคัญ มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชาว Gen Z เติบโตท่ามกลางเทคโนโลยีล้ำสมัยและโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พวกเขาให้คุณค่ากับความเป็นตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเลือกเส้นทางที่แตกต่างด้วยความมั่นใจ ยิ่งไปกว่านั้น การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI ของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึง Insight พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Gen Z อย่างแท้จริง เราจึงต่อยอดความมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า สร้างสรรค์แคมเปญ “MyPlan” ครั้งแรกสำหรับกลุ่มลูกค้ารายเดือน ที่มีอิสระในการเลือกแพคเกจได้ตามต้องการ “เลือกที่ใช่ จัดได้ตามใจคุณ” และแคมเปญ “YOU”ตามแนวคิด “YOU… Whatever You Want “ อยู่กับทรู เลือกได้ตามใจ YOU มอบอิสระในการเลือกสิ่งที่ใช่ ในแบบที่ตัวเองชอบ ทั้งแพ็กเกจบริการและสิทธิพิเศษ พร้อมดึงสองศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ ‘GEMINI’ และ ‘FOURTH’ ที่ไม่เพียงแค่มีความสามารถและความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังมีบุคลิกที่สะท้อนหัวใจของ GenZ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เป็นตัวของตัวเอง และไม่กลัวที่จะเดินในเส้นทางที่แตกต่าง การมี GEMINI และ FOURTH เป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ แต่คือการเชื่อมต่อแบรนด์ทรูเข้ากับความคิดและหัวใจของ GEN Z อย่างแท้จริง เชื่อว่า GEMINI และ FOURTH จะถ่ายทอดพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าเลือก และกล้าเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็น โดยมีทรูอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางที่เลือกเดิน”
คุณโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Customer Insight) พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ มีการใช้งานมือถือเพิ่มขึ้น และมีปริมาณการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนมือถือต่อเดือน เฉลี่ยคนละ 42 GB ซึ่งสูงกว่าการใช้งานของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ถึง 68% ครอบคลุมทั้ง หาความรู้ ติดตามข่าวสาร รวมถึงการเข้าถึงไลฟ์สไตล์และความบันเทิงต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ และชื่นชอบคอนเทนต์หลากหลาย ทั้งวิดีโอ เพลง เกม และกีฬา ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงความคุ้มค่าและคุณภาพของเครือข่ายด้วย จึงเป็นที่มาของ แพ็กเกจรายเดือน “5G MyPlan” เลือกที่ใช่ จัดได้ตามใจคุณ จากทรู ดีแทค ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกเจนสามารถออกแบบแพ็กเกจของตัวเองได้อย่างอิสระเป็นครั้งแรกในไทย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปริมาณอินเทอร์เน็ต ความต้องการในการโทร และบริการด้านไลฟ์สไตล์ครบครัน ทั้ง หนัง ซีรีส์ กีฬา เพลง เกม และอีกมากมาย บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด ราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน และที่พิเศษ นักเรียน นักศึกษา อายุ 18-24 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 55 ปีขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 10% โดยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถเปิดเบอร์ใหม่ และสมัครใช้งาน 5G MyPlan ได้ในเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ทรู”
คุณฉัทชนัน วิวรรธนวรางค์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดกลุ่มคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยว และนักเรียน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูเห็นถึงพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยความหลากหลายของความสนใจ ความฝัน และเส้นทางชีวิตที่ไม่จำกัดอยู่แค่กรอบเดิม ๆ คนเจนใหม่ไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งเสมอไป แต่อยากเป็น ‘ตัวของตัวเอง’ อย่างแท้จริง อยากเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง และใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจของแนวคิด ‘YOU…Whatever You Want’ ที่ทรูให้ความสำคัญ เราจึงได้สร้าง ‘YOU Club’ คลับพิเศษที่รวมสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ หรือข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตรกว่า 100 แบรนด์ ที่เข้าใจคนวัยนี้อย่างแท้จริง เราเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นในสิ่งที่อยากเป็น และ ทรูพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะอยากเป็นใคร ทำอะไร หรือเติบโตไปในทิศทางใดก็ตาม ทรูอยู่ตรงนี้เพื่อให้ ‘YOU’ ได้เติบโต สำเร็จ และมีความสุขในแบบของคุณเอง เพราะ “อยู่กับ YOU ดีกว่า”
ทรูยังเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างอิสระและเต็มที่ เพราะไม่ว่า “YOU” อยากเป็นใครหรือทำอะไร… ทรูพร้อมอยู่กับ YOU ในทุกเส้นทาง