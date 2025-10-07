เซเลบสายตบฟาดก็มา! ฟิตหุ่นแถมสร้างกุศล

การเล่นกีฬานับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อความแข็งแรงแถมยังสนุกสนาน บางครั้งยังช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย อย่าง กีฬาแบดมินตัน และเทนนิส ซึ่งเซเลบริตีหลายคนชอบเล่นในยามว่าง ไม่เพียงได้พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง ยังดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ บางครั้งนำไปต่อยอดช่วยการกุศลได้อีก เซเลบออนไลน์จึงรวบรวมเหล่าคนดังสายหวด สายตบ ว่ามีใครกันบ้าง?
เริ่มที่ “ครอบครัวทัพพะรังสี” ที่มี “กร ทัพพะรังสี” อดีตรองนายกฯ และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ในวัย 80 ปีเป็นหัวหน้าครอบครัว แถมยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในสังคม ส่วนในแวดวงกีฬา ก็เคยเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (ปี 2001-2005)
เรื่องการฟาดลูกขนไก่ฝีมือไม่เป็นรองใคร กรเคยแข่งขันแบดมินตันชนะมาแล้วหลายรายการ แถมยังเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันมาแล้ว ด้วยความชอบและความสามารถในการเล่นแบดมินตัน ไม่เพียงส่งต่อมายังลูกชายทั้ง 2คน อย่าง โก้-กฤตพณ ทัพพะรังสี และ ก้อง-กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี แล้ว แต่ยังส่งต่อความชอบเล่นกีฬาไปยังรุ่นหลาน อย่าง “น้องเรย์-อนาวินทร์ มหากิจศิริ ทัพพะรังสี” กับ “น้องซัน อินทวรรธก์” ลูกชายทั้งสองของ ก้อง กมลสุทธิ์ กับ ณา อุษณา ที่มีความถนัดและชอบเล่นเทนนิส เห็นตัวเล็กๆ แต่หวดเต็มแรง ทั้งสองครอบครัวจึงสนับสนุนเต็มที่
ด้านบอสหนุ่มนักธุรกิจแห่งค่ายสิงห์วัย 46 ปี “ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี” ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนวงการแบดมินตันมากว่า 13 ปี แถมที่ผ่านมายังเคยเป็นตัวแทนลงแข่งขันแบดมินตันอาวุโสชิงแชมป์โลก "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์-พัทยา บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ซีเนียร์ แชมเปียนชิพ 2025" โดยจับคู่กับ ป้อ-ธนกร ธนพูนหิรัญ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยมาแล้ว และมักจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันแบดมินตันอยู่เสมอ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ยังนำทีมเซเลบริตีจัดแข่งแบดมินตันการกุศล "Todd Fundation 2025" ระดมทุนช่วยการศึกษาและการแพทย์ โดยมีสองนักแบดมินตันทีมชาติไทย "วิว กุลวุฒิ” และ "เมย์ รัชนก อินทนนท์” ร่วมแข่งขันด้วย
ส่วนนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และเจ้าของธุรกิจเสริมสวยชลาชล “เจ๊แดง-ดร. สมศักดิ์ ชลาชล” นักแบดมินตันอาวุโสผู้มากความสามารถอีกคนหนึ่ง วัย 68 ปีไม่มีปัญหา ยังกระโดดตบตัวลอยได้อย่างสบายๆ แถมยังเคยลงแข่งขันและชนะมาแล้วหลายรายการ นับว่าเป็นอีกผู้อาวุโสที่ตบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว
มาถึงเซเลบสาวแกร่งวัย 31 ปี “เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาวคนเดียวของนันทิดา แก้วบัวสาย กับเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม คู่หมั้นสาวสวยของ "เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล" ลูกชายนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล สาวเพลงผู้มากความสามารถ ยามว่างจากธุรกิจแบรนด์แฟชั่น และโรงแรมรถหรู 28 Car Hotel ซึ่งสานต่อความรักและความหลงใหลในรถยนต์และมอเตอร์สปอร์ตของคุณพ่อเอ๋ เธอก็จะมาออกกำลังกายด้วยการหวดลูกเทนนิสเล่นเพื่อผ่อนคลาย
สำหรับเซเลบสาวคุณแม่ลูกสองวัย 51 ปี “ก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์” ฝาแฝดของ “กลาง ฐาปนีย์” ผู้ว่าฯ ททท. นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนักกิจกรรม ที่ไม่เพียงปั้นลูกๆ ให้เล่นกีฬาที่ชื่นชอบและถนัดอย่างจริงจัง แต่ตัวสาวก้อยเองช่วงที่ลูกๆ ซ้อมกีฬา เธอก็มักจะไปซ้อมมือ อย่าง การหวดลูกเทนนิส กับเหล่าเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน บางครั้งก็ซ้อมมือกับคุณสามี ทั้งได้ออกกำลังกายแถมยังได้พบปะสังสรรค์กันอีกด้วย
อดีตนางแบบชื่อดังวัย 57 ปี คุณแม่ลูกหนึ่ง “แอนนา-นาตาชา เปลี่ยนวิถี” ที่ยังคงสาวสวยแถมหุ่นเป๊ะปัง เพราะดูแลสุขภาพด้วยการเล่นเทนนิสอยู่เป็นประจำ จนเก่งกาจขึ้นแท่นเป็นนักกีฬา แถมเคยลงแข่งขันในรายการ "Thailand Senior Tennis Championships Team Category 2025" และคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ประจำปี 2568 มาแล้ว
ปิดท้ายที่ “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” คุณแม่ลูกสองวัยใกล้ 44 ปี ที่งามทั้งกายและใจ แถมยังชอบเล่นเทนนิสเป็นชีวิตจิตใจ ก่อนหน้านี้ เธอเคยจัดงานเทนนิสการกุศล Tournament of Hope: by Pat Narongdej โดยมีร่วมกับ "ณภัทร ณรงค์เดช" หนุ่มน้อยวัย 18 ปี หลานชายของสามีสุดหล่อของเธอ "กรณ์ ณรงค์เดช" ซึ่งมีความถนัดในการเล่นเทนนิสอย่างมาก เพื่อระดมทุนนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนการรักษาและยากไร้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก