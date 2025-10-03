“ไค ทรัมป์” เปิดธุรกิจเสื้อผ้า ใช้สถานะหลานประธานาธิบดีหากิน

ตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่ง “โดนัลด์ ทรัมป์” ก็โดนครหาเรื่องการที่ครอบครัวของเขา มักจะหาผลประโยชน์จากสถานะคนดังของประธานาธิบดี อย่างไร้ความละอาย และคราวนี้ก็ถึงคราวของ “ไค ทรัมป์” หลานสาวเน็ตไอดอลหน้าสวย ที่กำลังโดนจับตามอง เมื่อเธอเดินหน้าเปิดธุรกิจของตนเอง โดยใช้ฐานะการเป็นหลานประธานาธิบดี สร้างชื่อเสียงในโลกออนไลน์ และโปรโมตขายผลิตภัณฑ์
ไค ทรัมป์ วัย 18 ปี เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าที่ใช้ชื่อของเธอเอง ทั้งยังได้ใช้ภาพถ่ายโปรโมตสินค้าของตัวเอง ซึ่งถ่ายที่ทำเนียบขาวในการนำเสนอ เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกสาวของ “โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์” ไปปรากฏตัวที่ข้างกายคุณปู่ ระหว่างที่เขาตอบคำถามนักข่าวที่หน้าทำเนียบขาว ไค-หลานสาวสวมเสื้อสเวตเตอร์แบรนด์ของตัวเอง เพื่อออกรายการข่าวภาคค่ำ พร้อมข่าวการเมืองของประธานาธิบดี
“นี่คือ ไค” ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าว พร้อมกับแนะนำหลานสาวของเขา ซึ่งเคยไปกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ ในงานประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อแนะนำตัวเสร็จสรรพแล้ว บุคคลทั้งสองซึ่งว่ากันว่าเป็นนักกอล์ฟตัวยง ก็พากันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อบินไปแข่งขันไรเดอร์คัพด้วยกัน
หลานสาวคนโตของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของเธอเองทางออนไลน์เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน เสื้อสเวตเตอร์ของแบรนด์ที่เธอสวมใส่ออกสื่อนั้น จำหน่ายในราคา 130 ดอลลาร์ ในเว็บไซต์ของช็อปออนไลน์ มีภาพถ่ายหลานสาวของประธานาธิบดีทรัมป์ ขณะสวมใส่เสื้อตัวนี้ในบริเวณทำเนียบขาว
ประธานาธิบดีทรัมป์แตกต่างจากประธานาธิบดีคนก่อนๆ ตรงที่มีธุรกิจเสริม เป็นที่รู้กันว่าเขามีสินค้าหลากหลายภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเอง อย่างเช่น สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เป็นบัตรผ่านประตู เพื่อเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่ากันว่าสมาชิกในครอบครัวทรัมป์ ทำรายได้มากกว่าพันล้านดอลลาร์จากเรื่องนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ารับตำแหน่งวาระที่สองของเขา คณะผู้ติดตามของประธานาธิบดีเคยย้ำหลายครั้งว่า พวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของทรัมป์
หลังจากการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรทางธุรกิจกับซาอุดีอาระเบีย ประธานาธิบดีทรัมป์เคยโพสต์ถึงแฟนคลับผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมที่จะร่ำรวย ร่ำรวยยิ่งกว่าที่เคย!” และดูเหมือนว่าลูกหลานของเขากำลังเจริญรอยตามเขาอยู่