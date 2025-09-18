LaLaLove ส่งต่อ “โอกาสไม่เคยถูกขัง!" แฟชั่นจากผ้าสม็อกทำมือของทัณฑสถานหญิง

เพราะโอกาสมีค่าสำหรับผู้ที่เคยผิดพลาด ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์แบรนด์ LaLaLove โดย ลินดา เจริญลาภ จึงได้เลือกส่งต่อโอกาสไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง ให้ผู้ต้องขังหญิงได้แสดงศักยภาพและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
แบรนด์ LaLaLove ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตร ภูมิใจนำเสนอแฟชั่นพรีเซนเทชั่นที่เต็มไปด้วยหัวใจ ผ่านศิลปะการเย็บ Smocking อันประณีต ที่ผู้ต้องขังหญิงตั้งใจในทุกรอยพับ ทุกการจับจีบ ก่อนกลายเป็นแฟชั่นที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
“เอาตรงๆ คือมันสวย! หลังจากที่เราได้เห็นฝีมือเย็บผ้าสม็อกของน้องๆ จากทัณฑสถานหญิงกลาง สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ไม่ใช่แค่ทำ แต่ควรทำในแนวทางที่ยกระดับงานฝีมือผู้ต้องขังสู่งานออกแบบที่มีความสวยเป็นสากล เกิดการซื้อที่คนเห็นคุณค่า ตั้งใจมาซื้อที่ร้าน สร้างรายได้ อาชีพ และโอกาส ให้น้องๆ ที่อยู่ “ข้างใน” มีเงินส่งให้ครอบครัวทุกเดือน หรือถ้าไม่ติดนาน ก็จะได้กลายเป็นเงินเก็บ มีเงินไปตั้งตัว
แต่จะทำยังไงให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง จากคำถามนี้เรามองไปถึงการนำไปขายต่างประเทศ หรือขายในร้านมัลติแบรนด์ในยุโรป มีคู่มืออธิบายสินค้าที่มีเรื่องเล่า หรือสุดท้ายที่เราอยากจะทำ คือ การสร้าง Workroom-Atelier ขึ้น เป็นพื้นที่สร้างอาชีพที่เราจัดเตรียมความรู้และอุปกรณ์ นี่คือสิ่งที่เราได้แบ่งปันมุมมองกับผู้รับผิดชอบ ที่เรารวมไปจนถึงคุณ ต่างอยากเห็นผู้ต้องขังมีอนาคตและโอกาสที่ดีต่อไป” ลินดา เจริญลาภ ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์แบรนด์ LaLaLove กล่าว
ในคอลเลกชันนี้ LaLaLove ยังคงนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นหัวใจของงานออกแบบ ที่กล่าวได้ว่าเป็น “Signature” อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าที่ผ่านกระบวนการ Upcycle จากขวดพลาสติก หรือผ้าไทยจากชุมชนที่นำมา Recycle และนำมาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสม็อกให้โดดเด่นน่าใช้ ประกอบด้วย ชุดว่ายน้ำ (Beachwear) จากผ้า Upcycle ที่สั่งผลิตพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีเสื้อผ้าแนวไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Wear) และกระเป๋า Double Clutch ดีไซน์น่ารัก ใช้งานง่าย เหมาะกับหลายโอกาสในชีวิตประจำวัน ทุกชิ้นงานไม่เพียงสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังเชื่อมโยงแฟชั่นเข้ากับความยั่งยืนอย่างแท้จริง
แล้วพบกันเพื่อร่วมส่งต่อโอกาสครั้งใหม่กับ LaLaLove แบรนด์เสื้อผ้าที่ไม่อยากทิ้งใครไว้เบื้องหลังและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน