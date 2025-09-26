ส่งตรงจากรันเวย์เกาหลีสู่เมืองไทย SYSTEM นำเสนอคอลเลกชัน FALL/WINTER 2025

แฟชั่นเกาหลีได้กลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกหันมาจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นบนรันเวย์ สตรีตสไตล์ ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของเหล่าไอดอลชื่อดัง ล้วนสะท้อนพลังสร้างสรรค์ ทำให้วงการแฟชั่นเกาหลีโดดเด่นและก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในแบรนด์เกาหลีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอย่าง SYSTEM แบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยสัญชาติเกาหลีจากกรุงโซล ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 โดยยึดถือปรัชญาการออกแบบ “It’s for everyone, but more about differences” หรือ “แฟชั่นสำหรับทุกคนที่สะท้อนคุณค่าของความแตกต่าง” ซึ่งเฉลิมฉลองความหลากหลายและการโอบรับทุกอัตลักษณ์ ภายใต้การนำของ ฮี-ซู คิม (Hee-soo Kim) ในฐานะครีเอทีฟไดเรกเตอร์ แบรนด์ SYSTEM ได้เปิดตัวคอลเลกชันระดับโลกบนรันเวย์ Paris Fashion Week อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 เพื่อต่อยอดสู่ตลาดสากล และในวันนี้ SYSTEM ได้กลายเป็นที่รักของเหล่าคนดังระดับโลก อาทิ Zayn, Usher, Lucas Bravo และ Paul Mescal
ล่าสุดกับคอลเลกชัน Fall-Winter 2025 ในชื่อ “At the very moment” แรงบันดาลใจจากภาพวาดในศตวรรษ ที่ 20 ของ Norman Rockwell เรื่อง Dressing Up ผลงานที่พาเราย้อนนึกถึงความทรงจำในวัยเด็ก ที่มักเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นเต้นในการเข้าไปค้นตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่
SYSTEM ได้นำวันเวลาแห่งความไร้เดียงสาเหล่านั้น มาตีความใหม่ผ่านมุมมองเฉพาะตัวของแบรนด์ โดยหยิบเอาเสื้อผ้าที่คุ้นเคยจากความทรงจำมาเป็นแรงบันดาลใจ ตีความคลาสสิกให้เข้ากับความร่วมสมัยจากแนวคิด “Cabinet of curiosity” ณ สถานที่ซึ่งมีความคลาสสิกและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นพื้นที่พิเศษที่ปลุกความรู้สึกคิดถึงวัยเด็กขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมด้วย SYSTEM Teddy bear ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้คอลเลกชันนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ SYSTEM เปิดตัวผลงาน คอลแลบอเรชันร่วมกับ BARACUTA แบรนด์ต้นกำเนิดเสื้อแจ็กเก็ต Harrington ของอังกฤษ โดยนำเสนอไอเทมหลากหลาย ตั้งแต่แจ็กเก็ตระดับตำนานรุ่น G9 และ G4 ไปจนถึงแอ็กเซสซอรี
พบกับคอลเลกชันจากแบรนด์ SYSTEM ได้ทางเว็บไซต์ https://www.system1990.com