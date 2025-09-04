รวมพลคนดังยินดีบิวตี้ไอเทมแห่งปี

กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ที่มอบให้กับสุดยอดแบรนด์บิวตี้ไอเทม 17 รางวัล ครอบคลุมหลากหลายประเภท ในคอนเซ็ปต์ “ให้ทุกเสียงร่วมกำหนดนิยามความงามแห่งปี” ที่การันตีด้วยเสียงของผู้ใช้จริงทั่วประเทศ
ธาพิดา นรพัลลภ กก.ผจก.ฝ่ายบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กล่าวว่า “Central Beauty Awards 2025 คือความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของวงการบิวตี้ ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงบิวตี้ไอเทมที่เป็นที่นิยมในตลาดกันอย่างแพร่หลาย โดยงาน Central Beauty Awards 2025 ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้แบรนด์ดังระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้รับกว่า 180,000 โหวต ในทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ จากลูกค้าผู้ใช้จริงทุกเสียง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจของวงการความงาม”
ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์วงการบิวตี้ เข้าร่วมงานและแนะนำเคล็ดลับดูแลผิวในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมร่วมฉลองความสำเร็จของงาน อาทิ น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เพื่อน-คณิน ชอบประดิถ, เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ, เทศน์-เฮนรี ไมรอน, บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, แพร-พิชชาภา พันธุมจินดา, อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล, ซี-พฤกษ์ พานิช, ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์, บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง, เจสซี่-กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, เซกิ-กฤษณ บุญโรจน์, มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร, นิธิภัค ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เตย-สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ, พลอยฝน-เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ และคนดังอีกมากมาย ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำ อย่าง วง PIXXIE, วง Tattoo Colour, และ DJ P-U โดยมี โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล และ ดีเจอ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์ เป็นพิธีกรร่วมสร้างสีสัน ณ Beauty Galerie ชั้น G เซ็นทรัลชิดลม