ปั๊ม ดิศกุลฯ ขอแฟนดาราแต่งงาน

หลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน ล่าสุด “หนุ่มปั๊ม-ดิศพงษ์ ดิศกุล ณ อยุธยา”ก็ขอแฟนดาราสาว “แจม-ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์” แต่งงาน ณ สนามกอล์ฟที่เขาใหญ่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจ นับเป็นทายาทไฮโซอีกคนที่กำลังจะสละโสดอีกแล้ว
สำหรับหนุ่มปั๊ม ดิศพงษ์ เป็นคนลูกชายคนโตของ “กวาง-พล.อ.ม.ล.กุลชาต ดิศกุล” กับ “แป็ก-กรองกาญจน์ ดิศกุล ณ อยุธยา” ปัจจุบันบิดาของหนุ่มปั๊มเป็นข้าราชการบำนาญกลาโหมแล้วก็มาทำงานให้กับมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ ส่วนคุณแม่ของหนุ่มปั๊มเป็นลูกสาวของ “พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร” ปัจจุบันหนุ่มปั๊มเปิดร้านคาเฟ่แถวบ้านชื่อ Old School Coffee ร่วมกับแฟนสาวแถวถนน ณ ระนอง 1 ย่านนครไชยศรี และไลฟ์สไตล์ส่วนตัวทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลต้นไม้กับองค์กรที่ปกปักษ์รักษาต้นไม้กลุ่มใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ด้านแจม ชลธร ว่าที่เจ้าสาว เป็นอดีตนักร้อง นักแสดง และพิธีกรชาวไทย มีผลงานที่เป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องดูโอ้ในชื่อ ซิสก้า ค่ายกามิกาเซ่ ในเครือบริษัทอาร์เอสขณะนั้น และจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ม.3 ปี 4 เรารักนาย และภาพยนตร์เรื่อง มัน เปลี่ยว มาก ในปี 2559 แจมยังเคยแสดงซิทคอมเรื่อง วุ่นรักพลพรรคตั้งตัว ทางช่อง Now26 โดยในเรื่องรับบทเป็น "รินิน" และเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยว "สไตล์ไทย" ปัจจุบันแจมได้เข้ามาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดเดโมแล็บ ในปี 2560 ซึ่งเป็นค่ายเพลงอินดี้ของ ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (เอฟู) โดยมีศิลปินชื่อดังในค่ายมากมาย ได้แก่ แก้ว จริญญา, กิ๊บซี่ วนิดา (Girly Berry) และ กวิน 3.2.1 เป็นต้น
#CelebOnline #ดิศพงษ์ดิศกุลณอยุธยา #แจมชลธร #ชลธรปรัชญารุ่งโรจน์ #ตระกูลดิศกุล #กุลชาตดิศกุล #ขอแฟนแต่งงาน #ตระกูลกิตติขจร #ไฮโซขอแฟนแต่งงาน #ข่าวtiktok #ข่าวเซเลบ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Pumpdiskul, Jamchollat