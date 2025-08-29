เจ้าหญิงมาร์ธาจูงมือสามีหมอผี ฉายสารคดีรักฉลองแต่งงาน

ใกล้จะถึงวันฉลองครบรอบ 1 ปี งานพิธีสมรสของ “เจ้าหญิงมาร์ธา ลูอิส” หนึ่งในสมาชิกราชวงศ์นอร์เวย์ กับ หนุ่มอเมริกันผิวสี “ดูเร็ค เวอร์เร็ต” ที่มีอาชีพเป็นหมอผี คนทรงเจ้า ซึ่งสร้างความฮือฮาเพราะเป็นคู่รักต่างขั้วในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะทั้งสีผิว ชาติกำเนิด การเลี้ยงดู แต่ก็สามารถสานรักกันได้อย่างมั่นคงหลายปีก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์กันในที่สุด
ทั้งคู่เตรียมฉลองครบรอบวันสำคัญนี้ ด้วยการเผยให้เห็นถึงสายสัมพันธ์แห่งรักผ่านมาสารคดีชื่อ Rebel Royals: An Unlikely Love Story โชว์ความรักในความต่างนี้ ทางแอปดัง อย่าง Netflix ที่จะเผยให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของทั้งคู่ วิถีไลฟ์สไตล์ แนวคิด และการเตรียมงานแต่งงาน ที่ใช้เวลานานนับปี และการเข้าร่วมเป็นครอบครัวของทั้งคู่ พร้อมลูกติดทั้ง 3 ของเจ้าหญิงกับอดีตสามี-อารี เบนน์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ดูเร็คกล่าวถึงสารคดีเรื่องนี้ว่า จะทำให้คุณได้รู้ว่าความรักเอาชนะความต่างได้อย่างไร และความรักไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ รักของเจ้าหญิงก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในวังหลวง ซึ่งหลายคนจับตามองว่า เนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องละเอียดอ่อนอย่างการนับถือไสยศาสตร์ วีรกรรมเหนือธรรมชาติ ของทั้งคู่อย่างไร?
เพราะนี่ถือเป็นเรื่องอ่อนไหว และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตอนที่เจ้าหญิงมาร์ธา สตรีชั้นสูงหันมาเชื่อว่าตนเองสื่อสารกับเทพได้ มีญาณวิเศษ ทั้งยังเปิดคอร์สสอนเรื่องเหนือธรรมชาติ และยังมาพัวพันกับหมอผี คนทรง เชื่อว่าตัวเองมีพลังวิเศษ รักษาโลก ติดต่อกับวิญญาณได้ แถมยังเคยทำนายเขาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กว่า ในอนาคตจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิง ซึ่งก็กลายเป็นจริงในที่สุด
เรื่องนี้ทำให้เจ้าหญิงมาร์ธา ต้องลาออกจากการทำพระราชกรณียกิจในฐานะเชื้อพระวงศ์ แต่ยังทรงพระยศไว้ได้ โดยมีข้อห้ามว่าห้ามใช้ในเชิงพานิชย์ หรือนำความเป็นเชื้อพระวงศ์ไปหารายได้ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่า สารคดีนี้ละเมิดคำสัญญาหรือไม่ และจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ นำเสนอออกไปในแบบใด ก็ต้องรอดูกันช่วงเดือนกันยายนนี้