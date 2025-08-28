“หมอผิง-ธิดากานต์” เปิดตัวหนังสือ ฝึกสมองให้เรียกโชค ชูแนวคิด Lucky Mindset สร้างโอกาสท่ามกลางโลก VUCA

ในยุคที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยความผันผวน (VUCA World) ความสำเร็จอาจไม่ได้วัดกันที่ความสามารถหรือความขยันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังรวมถึงความสามารถในการมองเห็นและคว้าจับ "จังหวะ" และ "โอกาส" ที่ผ่านเข้ามา ซึ่งหลายคนมักเรียกสิ่งนี้ว่า "โชค" แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก "โชค" ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่สามารถ "ฝึกฝน" และ "สร้างขึ้น" ได้?
นี่คือแก่นแนวคิดสำคัญที่ แพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ ‘หมอผิง’ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเครือโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเอช, รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, CEO SkinX แอปพลิเคชันหาหมอผิวหนังออนไลน์, พอร์ดแคสเตอร์และนักเขียนเบสต์เซลเลอร์ กำลังจะถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มล่าสุดในรอบหลายปีของเธอ
"ฝึกสมองให้เรียกโชค" ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงหนังสือฮาวทูสร้างพลังบวก แต่คือคู่มือเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ "ออกแบบชีวิตให้โชคดี" ได้ด้วยตัวเอง
จากป้ายบิลบอร์ดสู่แรงบันดาลใจ: เมื่อ "ความโชคดี" คือภาพสะท้อนของเส้นทางชีวิต
หมอผิงเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้เธอกลับมาจับปากกาอีกครั้งว่าเกิดขึ้นในวันธรรมดาวันหนึ่งขณะรถติด เธอสังเกตเห็นป้ายบิลบอร์ดของโรงเรียนอนุบาล ที่มีภาพเด็ก ๆ พร้อมอาชีพในฝันหลากหลาย ตั้งแต่หมอ อินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึง CEO เมื่อไล่นับดู เธอพบว่าอาชีพส่วนใหญ่บนป้ายนั้น คือสิ่งที่เธอเคยได้ลงมือทำมาหมดแล้ว
"ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้ทำอะไรหลากหลาย ได้เจอผู้คนมากมาย มันเป็นจุดที่ทำให้เราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวว่า ทำไมเราถึงโชคดี และความโชคดีนั้นมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไร"
แรงผลักดันยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อทีมงานในบริษัทอยากฟัง "สตอรี่" เบื้องหลังความสำเร็จของเธอ มากกว่าแค่ Hard Skill ทางธุรกิจ ทำให้เธอตกผลึกว่า ประสบการณ์ที่สั่งสม ทั้งจากการทำงาน การทำพอดแคสต์ การพบปะผู้คน หรือแม้แต่การอ่าน คือสิ่งที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและรู้สึกโชคดีได้
"Lucky Mindset": โชคไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่คือ Mindset + Skill Set
แม้ชื่อหนังสือจะชวนให้นึกถึงเรื่องราวสายมูหรือการ Manifest แต่หมอผิงยืนยันว่าแก่นแท้ของมันคือ
"Lucky Mindset" ซึ่งเป็นแนวคิดที่จับต้องได้และมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ "จริง ๆ แล้วหนังสือเล่มนี้พูดถึง Mindset และ Skill Set ของคนที่จะใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดี ซึ่งก็คือการมีความสุขกับชีวิต มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องประสบความสำเร็จขั้นสุดยอด มีเงินพันล้าน แต่คือการเข้าใจว่าความโชคดีในชีวิตคืออะไร"
หมอผิง อธิบายว่า Manifestation หรือ ความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าจะประสบความสำเร็จ เป็นเพียง "จิ๊กซอว์" ตัวหนึ่งในภาพใหญ่ทั้งหมด การจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นอีกมาก ทั้งวิธีคิดที่ถูกต้อง (Mindset) และทักษะที่จำเป็น (Skill Set)
เธอยกตัวอย่างการทดลองเล็ก ๆ เกี่ยวกับนักกอล์ฟสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งถูกบอกว่าลูกกอล์ฟที่ใช้เป็น “ลูกกอล์ฟพิเศษ” ผลคือพวกเขาทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองได้ลูกกอล์ฟธรรมดา ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่มีความแตกต่างเลย สะท้อนให้เห็นว่าแค่ "ความเชื่อ" เพียงอย่างเดียวก็สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาล “เพียงเพราะความเชื่อมั่นในใจ ก็สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้แล้ว” หมอผิงอธิบาย
สมการสร้างโชค: ความเชื่อ + การเตรียมตัว = โชคดีที่สร้างขึ้น
หมอผิงได้แยกความแตกต่างระหว่าง "โชคดีแบบบังเอิญ" และ "โชคดีที่สร้างขึ้น" ไว้อย่างชัดเจนโชคดีแบบบังเอิญ: เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อ แต่ขาดการลงมือทำหรือการเตรียมความพร้อม
โชคดีที่สร้างขึ้น: คือผลลัพธ์ของสมการ "ความเชื่อ + การเตรียมตัว"
"ถ้าเราแค่อยากจะโชคดีแต่ไม่ทำอะไรเลย มันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบฟลุคๆ แต่ถ้าเราต้องการสร้างมันขึ้นมา เราต้องมีความเชื่อมั่นในเป้าหมาย และที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ"
หมอผิงได้ยกประสบการณ์การเป็นนักเขียนของตัวเองมาเป็นกรณีศึกษา "หมอมีความฝันอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็ก มีความเชื่อว่าวันหนึ่งหนังสือของเราจะอยู่บนชั้น Best Seller แต่ความเชื่ออย่างเดียวไม่พอ หมอเตรียมตัวด้วยการเขียนมาตลอด 10 กว่าปี ตั้งแต่ทำวารสารโรงเรียน เขียนบล็อก จนกระทั่งเมื่อ 'จังหวะ' ที่เหมาะสมมาถึง คือเทรนด์สุขภาพกำลังเป็นที่นิยม เราจึงพร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ทันที"
เทคนิคเปลี่ยนชีวิตที่เริ่มได้ทันที: จากวิธีคิดสู่การลงมือทำ
หนังสือ "ฝึกสมองให้เรียกโชค" ไม่ได้หยุดอยู่แค่แนวคิด แต่ยังมอบเครื่องมือที่นำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งหมอผิงได้แชร์เทคนิคสำคัญที่ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นได้ทันที
1.เลิกพูดคำว่า "รู้งี้"
คำพูดนี้คือกับดักทางความคิดที่นำไปสู่การโทษตัวเองและสร้างพลังงานลบ คนที่มี Lucky Mindset จะเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาด โดยจะตั้งคำถามแทนว่า "เรื่องนี้มีข้อดีอะไรซ่อนอยู่?" หรือ "เราจะเปลี่ยนเรื่องร้ายนี้ให้กลายเป็นดีได้อย่างไร?" ซึ่งเป็นการฝึกสมองให้มองหาโอกาสในทุกวิกฤต
2. ใช้เทคนิค "Box Pomodoro"
สำหรับคนทำงานในยุค Multitasking ที่มีสิ่งเร้ารอบตัว หมอผิงแนะนำเทคนิคการบริหารเวลาที่เธอพัฒนาขึ้นเองจากการผสมผสาน Time Boxing (การกำหนดกรอบเวลาให้งานแต่ละชิ้น) และ Pomodoro (การทำงาน 25 นาที สลับพัก 5 นาที) โดยการแบ่งโปรเจกต์ใหญ่เป็นทาสก์ย่อย ๆ และกำหนดจำนวน Pomodoro ให้แต่ละทาสก์ วิธีนี้จะช่วยให้สามารถทำงานเสร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดภาวะ Burnout
3. Press Release Technique
หนึ่งในเคล็ดลับที่หมอผิงใช้กับการสร้างธุรกิจแอปพลิเคชัน SkinX คือการ “เขียนข่าวความสำเร็จล่วงหน้า” ราวกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างภาพปลายทางที่ชัดเจนให้ทีมงานเห็นร่วมกัน และทำให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ทำไม "การฝึกสมองให้เรียกโชค" ถึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำยุคนี้?
ในโลกธุรกิจที่การแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การมี Mindset ที่พร้อมเปิดรับโอกาสจึงเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หมอผิงชี้ว่าแนวคิดนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำและองค์กร เพราะมันช่วยในมิติสำคัญ ๆ อย่าง การตัดสินใจ (Decision Making) ผู้นำที่เชื่อว่าสามารถสร้างโชคได้ จะมองเห็นทางเลือกและมีความกล้าที่จะตัดสินใจได้ดีกว่า
การมองภาพใหญ่ (Big Picture) การฝึกมองหาโอกาสในอุปสรรค ช่วยให้ผู้นำสามารถวางกลยุทธ์
ระยะยาวและนำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตได้ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้นำสามารถปลูกฝัง Lucky Mindset ให้กับทีมงาน สร้างบรรยากาศของการมองโลกในแง่ดี และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
หมอผิง เน้นย้ำว่าแนวคิดในหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง เพราะการมี Mindset ที่พร้อมเติบโตและปรับตัวจะช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้
ความโชคดีที่เราออกแบบได้
เพราะหัวใจของชีวิตที่โชคดีและมีความสุขที่แท้จริงประกอบด้วยการได้ทำงานที่รัก การดูแลความสัมพันธ์ที่ดี การจัดสรรเวลาให้ตัวเอง และการสร้างความทรงจำดี ๆ ให้กับชีวิต ท้ายที่สุด หมอผิงอยากให้ผู้อ่าน “ฝึกสมองให้เรียกโชค” เห็นว่าความโชคดีไม่ใช่ของหายาก แต่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถออกแบบและฝึกได้
“ความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถ แต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึง เราจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดที่จะคว้ามันไว้" หมอผิงกล่าวทิ้งท้าย
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนเครื่องมือในการออกแบบชีวิต ให้ผู้อ่านไม่เพียงแต่ “โชคดี” แต่ยัง “มีความสุข” ในแบบที่ตนเองกำหนดได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใบนี้