เปิดมุมมองนักแต่งเพลงเกมดัง พลิกบทสู่แนวดาร์กในเกม "Silver and Blood"

เป็นที่รู้จักจากผลงานในเกมชื่อดังอย่าง Octopath Traveler, Yu-Gi-Oh! Master Duel, และ Monster Retsuden Oreca Battle ซึ่งล้วนมีแนวดนตรีที่สนุกสนานและจังหวะคึกคัก แต่ในทางตรงกันข้าม "Silver and Blood" กลับมีโทนโดยรวมที่หม่นเศร้า แฝงไปด้วยความลึกลับและบรรยากาศเหนือธรรมชาติ“ผมเคยแต่งเพลงให้กับเกม RPG มาหลายเกมแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับเกมที่มีโทนดาร์กขนาดนี้ มันจึงเป็นความท้าทายใหม่สำหรับผมอย่างแท้จริง ผมหวังว่าจะสามารถถ่ายทอดศักยภาพของตนเองออกมาให้ดีที่สุด และสร้างผลงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเกมนี้ได้”กล่าวMOONTON Games ได้ร่วมมือกับนักแต่งเพลงชื่อดังผู้นี้ในการสร้าง Sound track ต้นฉบับแนวโกธิคสำหรับเกม "Silver and Blood" เพื่อพาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกแห่งความมืดของ "บุตรจันทรา" ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดบนดวงจันทร์“ตอนที่ผมได้เห็นข้อเสนอของโปรเจกต์ Silver and Blood ครั้งแรก ผมรู้สึกประทับใจทันทีในงานศิลป์ที่สวยงาม การสร้างโลกที่ละเอียดลึกซึ้ง และเนื้อเรื่องที่เข้มข้น มันเป็นผลงานที่มีเนื้อหาลึกซึ้งอย่างแท้จริง” เขากล่าวเสริมในบทสัมภาษณ์ยังกล่าวถึงวิธีที่ยาสุโนริได้นำตัวตนทางดนตรีของเขาใส่เข้าไปในโปรเจกต์นี้ ผ่านการแต่งทำนองที่ขับเคลื่อนด้วยฉากสำคัญต่าง ๆ ในเกม “ในช่วงเล่าเรื่อง ดนตรีมีหน้าที่เสริมบรรยากาศอยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยให้ผู้เล่นซึมซับเนื้อหาและอารมณ์ของเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”และพิเศษสุด! นักร้องสาวชื่อดังชาวญี่ปุ่นได้ขับร้องเพลงประกอบ Silver and Blood ชื่อว่าซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2025 โดย Milet มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากเพลง "Inside You" ได้รับการรับรอง RIAJ Gold โดยสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงญี่ปุ่น (RIAJ)Silver and Blood คือเกม RPG แนวโกธิคแวมไพร์สุดเข้มข้นจาก MOONTON Games ที่ออกแบบมาเพื่อแฟน ๆ สาย ACG (เกมการ์ตูนแอนิเมชัน) ทั่วโลก ด้วยดีไซน์ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแวมไพร์สุดประณีต กราฟิกคุณภาพสูง และระบบต่อสู้แบบ 9 ช่องผลัดกันเดินแบบรวดเร็ว เกมนี้จะพาผู้เล่นสู่การผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่มืดมนและน่าค้นหาเกมอยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า และจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "บุตรจันทรา" และออกเดินทางสู่ขอบฟ้า... เพื่อกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ silverandblood.moonton.com/pre หรือที่ Apple Store Google Play และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Facebook และ Discord