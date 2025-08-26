คนดังร่วมปาร์ตี้ ic!berlin ฉลองคอลเลกชันใหม่

อลังการงานหรูสำหรับปาร์ตี้ ic!berlin บนชั้นดาดฟ้า Gaysorn Urban Resort ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์ ราชประสงค์ ที่รวมดารา เซเลบริตี อินฟลูเอนเซอร์ และแฟชั่นนิสต้าทั่วเมืองไทยมาไว้ด้วยกัน ภายใต้ธีม “The Silver Light of the Moon” ในโอกาสที่ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด เปิดตัวแว่นตา ic!berlin 2 คอลเลกชันใหม่ Fall Winter 25/26 โดยร่วมกับ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG พร้อมแสดงความยินดีกับ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ ในฐานะนักแสดงเอเชียคนแรก ที่ได้ตำแหน่ง brand ambassador ic!berlin ของประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 4
งานนี้ ประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กก.ผจก.บจก.อายลิ้งค์ วิชั่น และ Mr.Davide Lunghi, ic!berlin General Manager ic!berlin ประเทศเยอรมนี ร่วมเปิดปาร์ตี้ที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งมีนายแบบนางแบบมืออาชีพและเหล่านักแสดง อาทิ จี๊ด แสงทอง, เอเลี่ยน กัญญณัท, อินทัช กูรมะสุวรรณ, เชล ธกฤต, อินทัช ณภัทร ร่วมโชว์คอนเลกชันใหม่ นอกจากนี้ ยังมี มาร์ค ธนัท และ ฟลุท ชินพรรธน์, ลาเต้ ธนรรถชล และ คิม พงศธร, เจมส์ เฮย์วอร์ด และกาด พลอยสุภา, ฟูม วรายุทธ์ เต้ สรรวยศ และ คุปต์ แพชัยสงค์, เงิน อนุภาษ โอ๊ต ธาราธร และ พาย ศรัณวุฒิ ร่วมงาน
สำหรับคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ออกแบบโดดเด่น โดยในส่วนของสี “Horizontal Color Split” คือการแบ่งสีกรอบแว่นในแนวนอน มีผิวสัมผัสแบบด้านด้านบนและเงาด้านล่าง เพื่อให้ใบหน้าดูเรียวยาว มาพร้อมเฉดสีใหม่ที่สวยงามและน่าค้นหา เช่น Mimosa Yellow, Bronze / Dark Magenta และ Eucalyptus Green ทั้งยังเปิดตัวพื้นผิวสเตนเลสแบบกัดลาย และอะซิเตทโทนธรรมชาติที่เรียบหรู