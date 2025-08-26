รศ. ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนร่วมรุ่น

หาญ เชี่ยวชาญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์อวยพรวันคล้ายวันเกิดเพื่อนร่วมรุ่นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 366 พร้อมคู่สมรส โดยมี รศ. ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล, ไพโรจน์ พรหมสาส์น,ชัย โสภณพนิช และ ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
อายลิ้งค์ วิชั่น นำโดย ประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ รวมถึงแบรนด์ “ic!berlin” จัดงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “ic!berlin 2025” ภายใต้ธีม “THE SILVER LIGHT OF THE MOON” พร้อมจัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการ 2 คอลเลกชันพิเศษที่ร่วมมือกับ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG รวมถึงคอลเลกชัน Fall winter 25/26 ให้ลูกค้าได้ชมความสวยงาม โดยมี ดาวิเด ลุนกี้ ผู้จัดการทั่วไปของ ic!berlin ประเทศเยอรมัน ,ชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ ,กมลชนก วณิชไพสิฐ ,สาวิตรี สุรธรรมวิทย์ ,สุรินทร์ทิพย์ เจริญสุข และ หมาก - ปริญ สุภารัตน์ ร่วมงานด้วย ที่เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์.
กิฟฟารีน นำโดย พงศ์พสุ อุณาพรหม รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร อรอนงค์ ฉัตรเฉลิมวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ สมจิตร์ คำมาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด เข้ารับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2568” รวม 3 รางวัล 1.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านอาหาร 2.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง และ 3.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การันตีคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการดีเด่นทั้ง 3 ด้านของ “กิฟฟารีน” ตอกย้ำคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี