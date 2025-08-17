“กิฟฟารีน” ลุ้นประคองรายได้ เปิดตัวแอพ AI Coach สู้ศก.ซบ

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดขายตรงมูลค่า 56,400 ล้านบาท ยังมีโอกาส จากเทรนด์สุขภาพและความงาม ”กิฟฟารีน“ เดินเกมส์บุก เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “Giffarine AI Coach” อาวุธใหม่เพิ่มขีดความสามารถนักขาย มั่นใจดันยอดขาย เพิ่มจำนวนนักธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น คาดสิ้นปีรายได้ประคองตัว ไม่ต่ำกว่า 4,300 ล้านบาท
พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจขายตรงมูลค่า 56,400 ล้านบาท คาดว่าจะทรงตัวเท่าปีก่อน ซึ่งในปี 2568 นี้ ยังมีสัญญาณบวกจากเทรนด์ของตลาดสุขภาพและความงามที่ยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยยังคงเป็นธุรกิจที่ยังไปต่อได้ และมีการแข่งขันที่รุนแรง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ผู้บริโภคเองมีการชะลอใช้จ่าย หันไปช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น
ส่งผลให้ผู้ประกอบการในทุกธุรกิจต้องปรับตัว และปรับแผนการทำตลาด เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปี 2568 นี้ กิฟฟารีนจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์เศรษฐกิจควบคู่การดำเนินธุรกิจเป็นหลัก และยังคงออกสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม Health & Beauty ที่ยังเป็นเรือธงทำยอดขายเติบโตสูงสุด พร้อมให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักธุรกิจกิฟฟารีน และโดนใจผู้บริโภค
ล่าสุดได้เปิดตัว “Giffarine AI Coach” เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยนักธุรกิจกิฟฟารีน ด้านการขายสินค้า และแนะนำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบ Coach หรือ Mentor ส่วนตัว ที่จะช่วยวิเคราะห์ VDO ช่วยสร้างสคริปต์ ให้คำแนะนำที่เข้ากับกลยุทธ์และสไตล์ของแต่ละบุคคล ให้สำเร็จได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและโซลูชั่นจาก Microsoft และ AI รวมถึง Azure AI Foundry และ FRONTIS บริษัท Consulting และ Tech Company
“ถือเป็นครั้งแรกของธุรกิจขายตรง MLM ที่บริษัทได้ลงทุนใช้ AI คาดว่าจะช่วยสร้างยอดขาย เพิ่มจำนวนนักธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันกิฟฟารีนมีลูกค้าที่ลงทะเบียนรวม 8.7 ล้านรหัส และมีนักธุรกิจกิฟฟารีนที่ 8.7 แสนรหัส ซึ่งนักธุรกิจกิฟฟารีน ปัจจุบันเฉลี่ยอายุ 28-50 ปี แอกทีฟและทำรายได้อยู่ราว 4 แสนรหัส” พญ.นลินี กล่าว
ปัจจุบันนักธุรกิจกิฟฟารีนมีการปรับตัวกับเทคโนโลยี มีการทำคลิปขายของ แนะนำสินค้า ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมากมายหลายคลิป ทำให้เราดูได้ไม่ทั่วถึง ไม่สามารถเก็บข้อมูลฟีดแบคต่างๆ ได้ จึงมีแนวคิดนำ AI มาช่วยทำธุรกิจ จึงได้ใช้งบเกือบ 10 ล้านบาท ในการลงทุนและพัฒนา แอพพลิเคชั่น Giffarine AI Coach ขึ้นมา เพื่อช่วยวางแผน และเป็น Coach หรือ Mentor ส่วนตัวให้กับนักธุรกิจกิฟฟารีน เพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการนำเสนอสินค้า และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น คาดว่าช่วงแรกจะมีนักธุรกิจกิฟฟารีนระดับบนราว 2,000 รายมาใช้ และจะชักชวนนักธุรกิจกิฟฟารีนคนอื่นๆ เข้ามา ถือเป็นเป็นการแก้ pain point สู่ Solution และนำไปสู่ Changing Lifestyle ที่ดีขึ้น สู่ความสำเร็จด้านยอดขาย และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
สำหรับแอพพลิเคชั่น “Giffarine AI Coach” มีจุดเด่น คือ เป็น Personalize Coaching ที่ทรงพลังในการแนะนำงานขายผ่านการไลฟ์สดเป็นครั้งแรกของการสร้าง VDO Mentor ส่วนตัวให้นักธุรกิจกิฟฟารีนสามารถเรียนรู้การทำงานออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะเป็น AI Agent สำเร็จรูปที่ทำงานได้อัตโนมัติ สามารถเลือกใช้ได้ง่าย เพียงแค่กรอกแบบสอบถามที่ Customize เหมือนเป็น One stop personalize trainer online service
พญ.นลินี กล่าวด้วยว่า เดือน มกราคม - มิถุนายนปี2568นี้ กิฟฟารีนมียอดขายเกือบ 2,000 ล้านบาท หรือโตขึ้น 1 หลัก เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่พอเดือน กรกฏาคม เกิดความท้าทายขึ้นกับปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลต่อความวิตกกังวล โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่มีปัญหาทำให้ยอดขายเดือนนี้ลดลง แต่เข้าเดือนสิงหาคม ยอดขายกลับมาเป็นปกติ
ทั้งนี้มองว่าหากแก้ปัญหาและจบได้เร็ว เศรษฐกิจจะกลับมาดี และกิฟฟารีนน่าจะประคองรายได้เท่าปีก่อนหรือโตดีสุดที่ 1-2% จากปีก่อนปิดรายได้ที่ 4,300 ล้านบาท โดยยังพบด้วยว่าแต่ละเดือนมีนักธุรกิจกิฟฟารีนสมัครใหม่ 4,000-5,000 คน อายุ 24-35 ปี ที่ต้องการหารายได้เสริม หรือหาอาชีพที่สองเป็นหลัก
