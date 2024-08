“โดนัท มนัสนันท์” นำทีมแชร์เสียงประชากรหญิง สะท้อนปัญหาและความต้องการ ผ่าน Her Awards UNFPA , Thailand 2024 สัญจร ภาคกลาง

เพราะเชื่อมั่นในพลังของผู้หญิง และหวังอยากเห็นโลกแห่งความเสมอภาค โดนัท – มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล นักแสดงและผู้กำกับ ในฐานะพรีเซนเตอร์ของโครงการ Her Awards UNFPA , Thailand 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสียงของประชากรหญิง ในงาน Her Awards UNFPA , Thailand 2024 สัญจร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร “เสียงจากประชากรหญิง สู่พลังการพัฒนาประชากรไทย Voice of her” ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งภายในงานยังมีอีก 7 คนดังที่มาสื่อสารแรงบันดาลใจและร่วมส่งเสียงเพื่อผู้หญิง ได้แก่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว ตัวแทนของสื่อมวลชนที่เห็นโลกของประชากรหญิงในหลากหลายมิติ, ฝ้าย บุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล็อกเกอร์สาว ผู้โด่งดังมาจากการใช้เท้าแต่งหน้า เพราะเธอเกิดมาไม่มีแขนทั้ง 2 ข้าง แต่เธอก็ไม่เคยมองว่าตัวเองแตกต่าง , มาดามเดียร์ วทันยา บุนนาค นักการเมืองหญิง ตัวแทนของนักการเมืองหญิง ที่ทำงานหลายบทบาท , จันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ตัวแทน “บอสหญิง“ ผู้ล้ม “ยักษ์” แห่งธุรกิจฟิล์มกรองแสง , ผศ.นพ.สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนจากด้านสาธารณสุขกับประชากรหญิง , คุณนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย องค์กรที่ร่วมสร้างกลไกสำคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ตัวแทนเสียงจากเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมถึง ฟลุท ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร นักแสดงหนุ่ม ผู้รับบทสาวประเภทสองในจากละครดัง “สาปซ่อนรัก”โดย “โดนัท มนัสนันท์” ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งในบทบาทชีวิตส่วนตัว ตลอดจนการทำงานในวงการบันเทิง ก็ยอมรับว่าผ่านมาไม่น้อยกับคำสบประมาท หรือการต้องสร้างการยอมรับในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะคำว่าผู้หญิง ทั้งที่เชื่อมั่นว่าพลังของผู้หญิงสามารถทำได้ทุกอย่างไม่แพ้ใคร ส่วนตัวจึงอยากให้ผู้หญิงสนับสนุนผู้หญิงด้วยกัน เพื่อเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับผู้ร่วมวงเสวนาอีกทั้ง 7 ท่าน รวมถึง 2 ผู้ดำเนินรายการ “อั๋น ภูวนาท” และ “ได๋ ไดอาน่า” ต่างก็ยืนยันว่าการเป็นผู้หญิงยังได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย จึงอยากร่วมผลักดันให้ผู้หญิงด้วยกันได้แสดงคิด ความสามารถ และมีพื้นที่แสดงพลังมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขณะที่คุณจิณณวัตร สิริวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด หนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันโครงการในครั้งนี้ เผยว่า “มากกว่าที่เราจะส่งเสริมเรื่องของการเป็นผู้หญิง มันคือการที่เราหมายมั่นว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในเรื่องของความเท่าเทียม มันไม่ยุติธรรมถ้าจะมีคนมาตัดสินว่าเราเป็นเพศใด แล้วเราทำหรือทำอะไรไม่ได้ เพียงเพราะว่าเราเกิดเป็นเพศอะไรครับ”สำหรับงาน Her Awards UNFPA , Thailand 2024 สัญจร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร “เสียงจากประชากรหญิง สู่พลังการพัฒนาประชากรไทย Voice of her” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชากร ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในปัจจุบันและอนาคตให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกมิติ เช่นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม การเป็นผู้นำ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความเสมอภาคระหว่างเพศของทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งนี้จะมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กร จากหลากสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 110 คน ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อการพัฒนาประชากร ทุกเพศ ทุกวัย โดยจะประกาศผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 18 กันยายน 2567