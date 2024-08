โครงการ Her Awards, UNFPA Thailand 2024 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด   “เสียงของประชากรหญิง สู่พลังแห่งการพัฒนาประชากรไทย Voice of her”

ด้วยความร่วมมือของ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดวงเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องของบริบทสังคมไทย ปัญหาความรุนแรง ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เรื่องเพศสภาพ การขายบริการฯ การศึกษา โดยตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนกลุ่มคนทำงานขับเคลื่อน แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตัวแทนผู้มีอิทธิพลทางความคิด ตัวแทนคนมีชื่อเสียงต่อมุมมองของเรื่องนี้โดยมี รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและเปิดงานรวมถึงคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) คุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และคุณจิณณวัตร สิริวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัดร่วมกล่าวต้อนรับผู้ที่มางานในครั้งนี้พิธีกรดำเนินการเสวนาได้แก่ คุณอั๋น ภูวนาท คุณผลิน และคุณไดอาน่า จงจินตนาการผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย1. คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว และผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters2. คุณบุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล็อกเกอร์3. คุณวทันยา บุนนาค นักการเมืองหญิง4. คุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด5. คุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล (โดนัท) นักแสดง และผู้กำกับอิสระ6. ผศ. นพ.สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล7. คุณนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย8. คุณชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร ( ฟลุ๊ค ) นักแสดงกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Population Fund (UNFPA) เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ส่งเสริมด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และขับเคลื่อนดูแลด้านคุณภาพชีวิตประชากรในทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มนานกว่าครึ่งศตวรรษ เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2567 เป็นการครบรอบ 30 ปีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development : ICPD) และครบรอบ 45 ปี ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)ดังนั้น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024: ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย และองค์กรต่างๆ ที่อุทิศตนทำงานขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสรรหาบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ และจะจัดงานประกาศผลมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 100 รางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2567โดยสามารถติดตามผลผู้ที่ได้รับรางวัล Her Awards ,UNFPA Thailand 2024ได้ทาง Facebook : Her Awards