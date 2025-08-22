6 นักธุรกิจตระกูลดังอารมณ์สุนทรี โชว์ฝีมือดนตรีทั้งร้องทั้งแต่งเพลง!?

เหล่านักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่เป็นทายาทตระกูลดัง เติบโตมากับครอบครัวที่มีกิจการมากมาย ต่างต้องรับบทหนักในการสืบทอดตำนานของสกุล จึงได้รับการวางภาพลักษณ์ สุขุม ร่ำเรียนด้านบริหารธุรกิจ เตรียมนั่งแท่นผู้บริหารใหญ่ เป็นนักธุรกิจมากความสามารถ เพื่อร่วมช่วยงานกิจการของตระกูลให้เจริญก้าวหน้าแบบรุ่นสู่รุ่น แต่ใครจะรู้บ้างว่าในหัวใจของผู้บริหารมาดเนี้ยบเหล่านั้น ต่างมีสุนทรียภาพอยู่เต็มเปี่ยม มีตัวโน้ตล่องลอยอยู่ เป็นหนุ่มนักดนตรีที่มีฝีมือไม่น้อยหน้าใคร ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง เขียนเนื้อร้อง การจับไมค์โชว์พลังเสียง และยังมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแบบมืออาชีพ
เริ่มจากตระกูลแรกต้องยกให้คู่แฝดแห่ง “โชควัฒนา” อย่าง “บุญชัย และ บุญเกียรติ” ผู้บริหารใหญ่เครือสหพัฒน์ กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของไทย ที่ไม่เพียงเก่งในเรื่องบริหารบริษัท จัดการธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถด้านการขับร้อง และมีหัวใจรักเสียงดนตรีที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งคู่มีกิจกรรมโปรดคือการร้องเพลง ชอบขึ้นเวทีทำการแสดงโชว์พลังเสียงอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตต่างๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงในงานวันเกิด เทศกาลดนตรี หรือคอนเสิร์ตการกุศลอยู่เป็นประจำ แถมยังมีการอัลบัมเพลงสากลที่ขับร้องด้วยตัวเองออกมาให้ฟังกันอยู่เสมอ
อีกหนึ่งตระกูลนักธุรกิจที่ชื่นชอบเสียงดนตรีต้องยกให้บ้าน “ศิลาอ่อน” แห่ง S&P ที่หนุ่มๆ บ้านนี้ได้โชว์พลังเสียง ขึ้นคอนเสิร์ตแสดงความสามารถด้านการขับร้องให้เห็นอยู่เป็นประจำ อย่าง เอ-วิทูร ศิลาอ่อน ที่ได้ทำเพลงร่วมกับนักร้องดังอย่าง บอย โกสิยพงษ์, นภ พรชำนิ มีเพลงไพเราะ โชว์เสียงหวาน แถมในทุกงานสำคัญของครอบครัวและบริษัท เขาก็ได้จับมือกับน้องชาย-พรวิช ศิลาอ่อน ขึ้นโชว์พลังเสียงแบบเจนเวที แถมยังมีหลานชายเป็นนักร้องดัง อย่าง “เนม-ปราการ ไรวา” แห่งวงเก็ตซึโนวา เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกด้วย
ครอบครัวนี้ก็มีสายเลือดดนตรีไม่น้อยหน้ากัน เพราะบ้าน “ภิรมย์ภักดี” ที่มีทั้งศิลปิน อย่าง “เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง ซึ่งมีความรักในเสียงดนตรี มีผลงานออกอัลบัมกับค่ายดัง ส่วน “จุ๊บ-วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี” ก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงดนตรีของไทย ทั้งมีการออกผลงานตัวเอง รวมทั้งเปิดค่ายเพลง อย่าง มิวสิค มูฟ ซึ่งมีศิลปินในสังกัดมากมาย แถมยังส่งไปถึงรุ่นหลานอย่าง “บีม-วรณัน ภิรมย์ภักดี” ลูกสาวของบิ๋ง-นันทมาลี และวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ที่เป็นศิลปินสาวเสียงดีน่าจับตามอง เคยไปแข่งร้องเพลงชนะเลิศในเวทีระดับโลกมาแล้ว
มาถึงนักธุรกิจตระกูลใหญ่และเจ้าของค่ายเพลงดัง “พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหมวกอีกใบคือเป็นเจ้าของค่าย SPICYDISC ค่ายเพลงเด็กแนวที่มีศิลปินชื่อดังในสังกัดมากมาย ซึ่ง เต้ง พิชัย ไม่เพียงเป็นกรรมการบริหาร แต่ยังมีผลงานเองด้วย ทั้งไปร่วมฟีเจอริ่ง ทั้งทำเพลงของตัวเอง ออกมาอยู่เรื่อยๆ หรือญาติวัยหนุ่ม อย่าง “ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ก็มีผลงานเพลงไม่น้อยหน้ากัน และตอนนี้ได้ผันตัวจากการเป็นศิลปิน มาเปิดค่ายของตัวเองที่ชื่อว่า Mindset Mob ปลุกปั้นศิลปินและแร็ปเปอร์รุ่นใหม่ๆ ให้วงการเพลงไทย
ถัดมาเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักดนตรีตัวจริง คือ “ดุ๋ง-พาที สารสิน” ผู้บริหารสารพัดโปรเจกต์ ที่ไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหน ทั้งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสายการบิน แต่เขาไม่เคยทิ้งเสียงดนตรีในหัวใจให้ขาดหาย เคยมีทั้งผลงานเพลงในวง ทั้งโชว์ฝีมือเล่นดนตรี มีเพลงประกอบละคร แถมปัจจุบันยังมีคลิปโชว์ฝีมือเล่นดนตรีกับทั้งลูกสาวลูกชายอยู่บ่อยๆ
ปิดท้ายที่ “ศุภชัย เจียรวนนท์” CEO ใหญ่ของเครือทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อเดือนก่อนที่มีข่าวว่าผลงานเพลง “กตัญญู” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่เขาร่วมสร้างสรรค์ขึ้น ได้ไปคว้ารางวัลบทเพลงคุณธรรม จากเวที Thailand Moral Awards 2024 ที่จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพราะไม่ค่อยมีใครเห็นศุภชัย กับเรื่องราวของดนตรีเกี่ยวพันกันสักเท่าไหร่ แต่นี่ไม่ใช่เพลงแรกที่เขามีส่วนร่วม ก่อนหน้านี้เพลงที่ใช้ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ก็มาจากการนิพนธ์ของเขา อย่าง เพลง รัก เรียน เพียร ให้ และเพลงความรักจักรวาล ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน