CC DOUBLE O เปิดตัวแคมเปญ “CLOTHES TO COMMUNITY” ส่งต่อเสื้อผ้า สร้างโอกาสให้สังคม โดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไม่จำกัดแบรนด์ นำมารวบรวมเพื่อคัดแยกก่อนส่งต่อผ่าน มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาควันนี้-6 มิ.ย. 68 ที่ร้าน CC DOUBLE O 10 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพระราม 2, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฝั่ง Zpell, เมกาบางนา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลโคราช, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลระยอง และเซ็นทรัลอยุธยา

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดแคมเปญ “Back to School: Joyful for the playful” ต้อนรับเปิดเทอมพร้อมรับสิทธิพิเศษจัดเต็ม วันนี้-18 พ.ค. 68พบกับสินค้าไฮไลต์พิเศษ อุปกรณ์การเรียนลดสูงสุด 50% จาก Robinson Department Store, Tops, Supersports, B2S และ OfficeMate เป็นต้น ร่วมด้วยโปรโมชันชอปสุดคุ้ม

ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ผู้นำเข้าคริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ ได้ฤกษ์ดีรับฤดูฝน เปิดสาขาใหม่เอาใจแฟนคลับ ซินนาบอน (Cinnabon) ณ ชั้น 6 โซน Atrium เซ็นทรัลเวิลด์ 16 พ.ค. 68 พร้อมมอบความสุขเพียงซื้อ Cinnabon Minibon Classic 1 ชิ้น รับเพิ่มอีก 1 ชิ้น เฉพาะ 16-22 พ.ค. 68 ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ช่วงนี้ บอสใหญ่แห่ง บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล “บุญเกียรติ โชควัฒนา” กำลังฟิตหนัก เตรียมขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงสไตล์บรอดเวย์ให้ได้ฮือฮากันอีกครั้งในคอนเสิร์ตการกุศล “HOPE DREAM LOVE 2025 คืนหัวใจให้ชีวิต” ที่ปีนี้ร่วมกับนักร้องกิตติมศักดิ์และนักแสดง นำทีมโดย “สุดาพิมพ์ โพธิภักติ” ในวันที่ 25 พ.ค. 68 เวลา 14.30 น. ณ โรงละคร M THEATRE ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ สำรองบัตร โทร. 0-2716-6070-1, 08-6321-0793 หรือ Line : @ccft2524