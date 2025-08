กนอ. ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ "คุณชาย The Concert Song Lists by BoYd Kosiyabong"ระดมทุนสร้างอาคารใหม่รพ.รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล "คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyabon" อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม, นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม, นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบล รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คุณโจ๊ก โซ คูล ตัวแทนศิลปิน ร่วมแถลงข่าวโดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีความยินดีที่ได้เห็น กนอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคสาธารณสุขโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืนนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม การระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลรามาธิบดีครั้งนี้ สะท้อนบทบาทและความ รับผิดชอบร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมและรัฐนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ.ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เสมอมา ความร่วมมือกับมูลนิธิรามาธิบดีๆในครั้งนี้ ไม่เพียงสอดคล้องกับนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำ ถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เรามุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ความร่วมมือกับมูลนิธิรามาธิบดีๆ คือบทพิสูจน์ว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขของชาติได้อย่างเป็น รูปธรรมทางด้าน อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงโครงการที่ไม่เพียงมอบความสุข ผ่านเสียงเพลง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนบทบาทของมูลนิธิรามาธิบดีๆ ในฐานะศูนย์กลางของการให้ที่อยากมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ทุกคน โดยการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศิลปินและผู้มีจิตศรัทธาทุกคน จะสามารถส่งต่อโอกาสแห่งชีวิตให้ผู้ป่วย และร่วมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับวงการแพทย์ไทยในอนาคตสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจในโรงพยาบาล ผ่านบทเพลงอมตะจาก Song Lists ของ บอย โกสิยพงษ์ ถ่ายทอดโดยทัพศิลปินและนักแสดงมากฝีมือ นำโดย นภ พรชำนิ, ก้อง สหรัถ, ตู่ภพธร, เจมส์ จิรายุ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง เต้ย จรินทร์พร, รัดเกล้า อามระดิษ และ โจ๊ก โซคูล ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้มและส่งต่อพลังแห่งการให้ เตรียมพบกับ "คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyabong" ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถซื้อบัตร ผ่าน All Ticket https://www.allticket.com/event/KhunChaiTheConcert บัตรทุกที่ นั่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @ramaticket Official LINE ของ มูลนิธิรามาธิบดีๆ ในการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต