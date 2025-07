“เมืองไทยประกันชีวิต Presents BOYdPOD Our Songs Together Concert” คอนเสิร์ตแห่งความทรงจำในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ของ “บอย-ป๊อด” จัดเต็มทุกความสุข บาดลึกทุกความรู้สึกตลอด 2 วันเต็ม

ค่ำคืนแห่งความทรงจำที่งดงามเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “บอย-ป๊อด” สองศิลปินระดับคุณภาพ ก้าวขึ้นบนเวที พร้อมเซ็ตลิสต์หลากอารมณ์ ทั้งเศร้า ซึ้ง และเต็มไปด้วยรัก ที่ทุกคนคุ้นเคย อาทิ “เลย, น้องเอ๋ย, เรื่องบ้าๆ, รักคุณเข้าอีกแล้ว, อยากจะรู้, ที่วันนี้ และ Yoo-Hoo” เพื่อต้อนรับแฟนๆ เข้าสู่บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ก่อนจะต้อนรับศิลปินรับเชิญคนแรก “นภ พรชำนิ” ที่มาร่วมสร้างสีสันให้บทเพลง “ลอย, เพื่อน และ สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน” ด้วยเสียงร้องสไตล์อาร์แอนด์บีที่เข้ากับเสียงของบอย-ป๊อด เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสบทเพลงที่ยังคงไพเราะเช่นเดิม ในมุมมองใหม่ๆ ตามมาด้วยศิลปินรับเชิญเจ้าของเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ “ธีร์ ไชยเดช และรัดเกล้า อามระดิษ” ที่เจ้าของคอนเสิร์ต เชิญมาร่วมกันขับกล่อมทุกคนผ่านบทเพลง “คอย, สักวันหนึ่ง, เก็บดาว และ ถาวร” พร้อมปิดท้ายความพิเศษในช่วงนี้ด้วยเซอร์ไพรส์โชว์เพลง “หวานขม” ที่แท็กทีมประสานเสียงกันทั้ง บอย-ป๊อด นภ พรชำนิ ธีร์ ไชยเดช และรัดเกล้า ทำให้เพลงนี้หวานกว่าทุกครั้ง อินมากกว่าทุกทีความสุขเดินทางต่อเนื่องเมื่อ บอย-ป๊อด ร้องเพลงรักสุดโรแมนติก “รักคุณเข้าแล้ว” และ “ข่าวของเธอ” ที่เพิ่มความเศร้ากินใจ ด้วยพาร์ทโซโล่ทรัมเป็ตแบบบาดลึกถึงความทรงจำ ก่อนจะเบรกอารมณ์เศร้า มาปลุกพลัง ส่งต่อกำลังใจในเพลง “ชัยชนะ” ที่ชวน “ดร.พลัง โลกศิลป์” หรือรุ่ยเจี๋ย จากซีรีส์ดังเรื่องสงครามส่งด่วน มาโชว์น้ำเสียงทรงพลัง และร้องเพลงร่วมกันในสไตล์โอเปร่า สร้างความตื่นตาให้คนทั้งฮอลล์ พร้อมส่งต่อเวทีไปสู่ช่วงที่เรียกว่าฟินสุดๆ เพราะแค่เดินออกมาไฟฟอลโล่ส่องเวทีออร่าสว่างเรียกเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มที่สุด กับศิลปินรับเชิญคนถัดมา “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ศิลปินดาวรุ่งที่เพิ่งมีผลงานร่วมกันเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งวันนี้มาร่วมร้องเพลง “เรื่องจริง” ก่อนจะขยับมาสู่เวทีกลาง สร้างโมเมนต์เศร้ากระแทกใจ ชวนน้ำตาไหลไปพร้อมกัน กับเพลงล่าสุด “I’m OK, not OK” โชว์ครั้งแรกที่ร้องด้วยกันระหว่าง “ป๊อด-บิวกิ้น” บนเวทีคอนเสิร์ตที่สร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังไปกับศิลปินรับเชิญระดับตำนาน “กมลา สุโกศล” ที่มาขับกล่อมบทเพลงความหมายดีๆ ให้คืนนี้น่าจดจำมากยิ่งขึ้น อาทิ “Live & Learn” เพลงแห่งการส่งต่อกำลังใจที่ทุกคนร้องตามกันได้สุดเสียง และ “ลมหายใจ” ที่ร่วมโชว์กับ บอย-ป๊อด Mr.Z และรัดเกล้า ทำให้เพลงนี้เพิ่มระดับความสนุก คึกคัก และอบอวลไปด้วยความรักแบบเต็มเปี่ยม ต่อเนื่องค่อยๆเพิ่มระดับความมันด้วยจังหวะรีมิกซ์ของ “Mr.Z สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์” ที่บอย-ป๊อด ชวนเอาเพลงช้ามาเพิ่มจังหวะความสนุกให้กับแฟนเพลง “คำถามโง่ๆ และ บุษบา” หยุดพักตามจังหวะหัวใจต่อด้วยเพลง “รอ” ที่ชวนให้นึกถึงโมเมนต์การรอคอยใครสักคน ที่อาจไม่สมหวัง แต่ทำด้วยความเต็มใจ ก่อนต้อนรับศิลปินรับเชิญคนต่อไป “ก้อง สหรัถ” ขึ้นมาคอลแล็บโชว์ในเพลง “ห่างไกลเหลือเกิน” ที่อัดแน่นไปด้วยความคิดถึง และเพลง “เพื่อนกันตลอดไป” ปิดท้ายช่วงนี้ไปอย่างน่าประทับใจช่วงสุดท้ายของค่ำคืน บอย-ป๊อด จัดเต็มเซ็ตลิสต์เพลงความหมายดีๆ ที่ชวนให้ทุกคนบอกรักคนข้างๆ อย่าง “เจ้าหญิง, ใคร และ You can do it” ตามมาด้วยศิลปินรับเชิญคนสุดท้าย “วินัย พันธุรักษ์” ที่มาร่วมทำให้บทเพลง “บทเรียน” มีมนต์ขลังมากขึ้น ก่อนจะบอกลาทุกคนด้วยโมเมนต์สุดพิเศษ เมื่อบอย-ป๊อด ส่งแฟนเพลงกลับบ้านด้วยเพลง “ช่วงที่ดีที่สุด”เพื่อให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุด และแท็กทีมศิลปินรับเชิญทุกคนขึ้นมาร่วมถ่ายทอดบทเพลง “Summer” ด้วยกัน เพลงที่ บอย-ป๊อด ตั้งใจมอบให้ทุกคนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตาม นอกจากบทเพลงเพราะๆ มากมาย และโชว์สุดพิเศษแบบจัดเต็มแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นความทรงจำดีๆ มากกว่าครั้งไหนๆ คือ โปรดักชั่นเวที ทั้ง แสง สี เสียง และขนาดจอภาพ ที่ CI Showbiz ตั้งใจออกแบบและเนรมิต ให้ยิ่งใหญ่ คมชัด จัดเต็ม เพื่อทำให้ผู้ชมได้ชมโชว์ที่งดงามดั่งต้องมนต์โดนสะกด“เมืองไทยประกันชีวิต Presents BOYdPOD Our Songs Together Concert” นับว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งสำคัญ ที่ได้สร้างความทรงจำไม่รู้ลืมในช่วงที่ดีที่สุด ให้กับทุกคนที่เติบโตมาพร้อมกับบทเพลงของ “บอย-ป๊อด” ได้อย่างน่าประทับใจ#BOYdPODOurSongsTogetherConcert#BOYdPODConcert#BOYdPOD#เมืองไทยสไมล์คลับ #เมืองไทยประกันชีวิต#CIShowbiz