"น้อย วงพรู" สุดปลื้ม! ลูกชาย "น้องฟินน์" จบการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ "น้อย วงพรู" หรือ "กฤษดา สุโกศล แคลปป์" เมื่อลูกชายคนโต "น้องฟินน์" สำเร็จการศึกษา โดย น้อยได้โพสต์ถึงลูกชายไว้ว่า...

"I'm Proud of You Finn!

พ่อภูมิใจที่ลูกได้รับปริญญาแล้ว จากการเรียนหนังสือถึงการวาดภาพ และงานศิลปะอื่นๆ...ขอให้ฟินน์เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าพ่อนะ!

Be a Better Version of Me Sweetheart."

พร้อมภาพประกอบสมัยน้องฟินน์ยังเป็นทารก จนเติบใหญ่ ท่ามกลางความรักของครอบครัว กับการมุ่งมั่นทำงาน จนสำเร็จการศึกษา ที่มีคุณย่ากมลา ร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุข

น้อย วงพรู เป็นบุตรชายคนเล็กของ เทอเรนซ์ เอช. แคลปป์ กับ กมลา สุโกศล มีพี่ชายคือ สุกี้-กมล สุโกศล แคลปป์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งเบเกอรี่ มิวสิก และเลิฟอีส และมีพี่สาวสองคนคือ มาริสา สุโกศล แคลปป์ และดารณี สุโกศล แคลปป์

น้อยแต่งงานกับ Melanie Giles (เมลานี สุโกศล แคลปป์) ซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติ และมีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ น้องฟินน์ และน้องโรซี่

น้อยเป็นนักร้องนำวงพรู แถมยังเป็นนักแสดงมากฝีมือ และ เป็นผู้บริหารกิจการโรงแรม เดอะ สยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ที่มากความสามารถ

