วีรกรรมหื่นของ ‘มาริอุส บอร์ก ฮอยบี’ บุตรชายสายดาร์กของเจ้าหญิงนอร์เวย์

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการนอร์เวย์ ได้ประกาศตั้งข้อหา 32 กระทงต่อ “มาริอุส บอร์ก ฮอยบี” เช่น ข่มขืนโดยมีเพศสัมพันธ์ ข่มขืนโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ ทั้งยังมีการระบุ “พฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง” ไว้ 4 กรณี รวมถึงทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน และล่วงละเมิดในความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ตำรวจออสโลเคยสอบสวนเขาหลายครั้ง เขายอมรับในเดือนสิงหาคม 2024 ว่า ใช้ความรุนแรงกับแฟนสาวจริง ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์และโคเคน อีกทั้งได้ทำลายข้าวของในอพาร์ตเมนต์ของเธอ เขายังรายงานถึงปัญหาสุขภาพจิต และการต่อสู้กับการใช้ยาเสพติดมาอย่างยาวนานอีกด้วย
ขณะที่ การสืบสวนดำเนินไป ตำรวจยังขยายข้อกล่าวหาต่อโอรสของ “เจ้าหญิงเมตเต-มาริต” อย่างต่อเนื่อง เขาถูกจับกุมหลายครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2024 ถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังจากข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับความผิดทางเพศหลายกรณีถูกเปิดเผย
มาริอุส บอร์ก ฮอยบี ใช้ชีวิตทั้งในและนอกพระราชวังนอร์เวย์ โดยในปี 2001 เมื่อ “มกุฎราชกุมารฮากอน” เสกสมรสกับมารดาของเขา ขณะที่ เมตเต-มาริตได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหญิง มาริอุสอายุได้ 4 ขวบ ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าชายและไม่ใช่สมาชิกอย่างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เวย์ ผิดกับน้องต่างบิดา “เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานเดอร์” และ “เจ้าชายสแวร์เร แมกนัส” อีกทั้งมกุฎราชกุมารฮากอน ก็ไม่เคยรับเขาเป็นโอรสบุญธรรม
มาริอุสจบชั้นมัธยมฯ ปลายด้านกีฬา เคยฝึกงานที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรู เขาใช้เวลาศึกษาเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาหลายเดือน เคยเป็นนักแสดงประกอบในซีรีส์ทีวีของนอร์เวย์ และเปิดตัวแบรนด์แจ็กเกตหนังชื่อ MBH ทั้งยังเคยฝึกงานกับ Philipp Plein ที่มิลาน ชอบเล่นกีฬา ทั้งสกีและเซิร์ฟ
แม้ว่าทุกประตูจะเปิดกว้างสำหรับเขา แต่เขาไม่เคยย่ามใจและมักคำนึงถึงชื่อเสียงของราชวงศ์อยู่เสมอ กระทั่งวันครบรอบ 20 ปี มาริอุสร้องขอกับพระมารดาให้ลบโปรไฟล์ของเขาออกจากเว็บไซต์ของราชวงศ์ จากนั้นการเปลี่ยนแปลงของเขาก็มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ บนโซเชียลมีเดีย ทั้งรอยสัก งานปาร์ตี้ ภาพชูนิ้วกลาง และภาพแฟนสาวในอ้อมแขน
เขามักปรากฏตัวกับผู้หญิงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น นางแบบชุดชั้นใน “จูลีแอนน์ สเนคเคสตาด” หรือดาราเรียลิตีทีวี “นอรา เฮาค์ลันด์” ซึ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวในนอร์เวย์มาตลอด ต่อมาสื่อเริ่มรายงานพฤติกรรมของเขาบ่อยขึ้น ตั้งแต่การใช้ความรุนแรงกับอดีตแฟนสาว การใช้ยาเสพติด หรือการลักขโมย
สำหรับข่าวของมาริอุสเมื่อต้นสัปดาห์นั้น มกุฎราชกุมารฮากอนทรงแสดงความเห็นว่า “เราจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งเน้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่างรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทาย และยากลำบากอย่างแน่นอน”
การพิจารณาคดีของ มาริอุส บอร์ก ฮอยบี จะเริ่มขึ้นในกลางเดือนมกราคมปีหน้า จากหลักฐานความผิดครั้งนี้ เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี