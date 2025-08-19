“วทจ. X ชิงหวา” หลักสูตรพิเศษเสริมทักษะผู้นำยุคดิจิทัล

โอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจในการเจาะลึกธุรกิจและนวัตกรรมในจีน พร้อมสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค สถาบันวิทยาการผู้นำไทย–จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของจีน เปิดหลักสูตรพิเศษ “วทจ. x ชิงหวา” ภายใต้แนวคิด “INNOVATION FOR THE FUTURE” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ เสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชิงหวา พร้อมเรียนรู้หัวข้อสำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียวกับกระแสหลัก เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคง , ปรับตัวให้ทัน กับยุคอุตสาหกรรมโฉมใหม่ที่กำลังจะมาถึง จับกระแสเม็ดเงินลงทุนของจีน ปัจจุบัน และอนาคต
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของหลักสูตร คือการศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำของจีน อาทิ Tsinghua Science Park ศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ของจีน Lenovo บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนที่สั่นสะเทือนวงการอิเล็กทรอนิกส์ และ iFLYTEK เอไออัจฉริยะด้านภาษาที่จะเชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียว
หลักสูตร “วทจ. x ชิงหวา” มีพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2568 โดยผู้เข้าเรียนที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 75% จะได้รับ Certificate of Participation จาก Tsinghua University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีน และติดอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างต่อเนื่อง ด้านนวัตกรรม AI, Industry 4.0 และ Green Economy
เปิดรับสมัครทั้งบุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า วทจ. จำนวนจำกัด! ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 ตุลาคม และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2568 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ : https://forms.gle/qpuLuvN6LYDbXvdx7 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 090-220-9838 หรือ Line: @tclhcu เว็บไซต์: www.tclhcu.com