6 คู่แม่-ลูก แชร์โมเมนท์แห่งความทรงจำ

ศูนย์การค้าแพลทินัม ร่วมกับ โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ สนับสนุนการแสดงออกถึงความรัก สายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างแม่-ลูก ร่วมให้การต้อนรับและมอบบัตรรับประทานอาหารกลางวันสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ 6 คู่แม่-ลูก ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมนำเสนอภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพัน อันแสนประทับใจได้มากที่สุด ในช่องทาง Facebook : แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กับแคมเปญ MOM-MORY Hop Back, Snap Forward โดยเปิดโอกาสให้คุณลูกได้ย้อนเวลากลับไปเก็บโมเมนต์พิเศษ ผ่านการ “Time-Hop” ภาพถ่ายคู่กับคุณแม่ให้เหมือนภาพถ่ายในอดีตที่สุด พร้อมเล่าเรื่องราวความประทับใจที่อยู่เบื้องหลังภาพนั้นๆ โดยได้ทำการคัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมด 6 คู่ (12 ท่าน) ซึ่งใช้ชื่อในโพรไฟล์ Facebook ได้แก่ Ying Pornsawan,Pley Surangrak,Palmmie Palm,Sai Dusit, Patcharin Ying Kosonpisit, Nattawit Vanida เข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘MOM-MORY Hop Back, Snap Forward’ ณ ม็อกซี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ ชั้น 9 เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน และมอบประสบการณ์ความสุขร่วมกันในวันแม่ เมื่อเร็วๆ นี้
ภายในงานมีกิจกรรมสุดประทับใจมากมาย อาทิ รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษจัดเต็มให้ถึง 2 เซ็ตจากโปรโมชั่น ‘Eat Out with Marriott Bonvoy #ATTHEMOXY’ ได้แก่ Moxy Sexy Bites และ Moxy Dining Magic เริ่มต้นด้วยของทานเล่นรสเข้มข้นอย่าง Sea Tu(na) ต่อด้วยเมนูหลัก Chick A..ZAP , Donald Duck ,สลัด Hello Caesar with Smoked Salmon พร้อมเสิร์ฟของหวานและเครื่องดื่มสุดฟิน อาทิ Berries Pavlova , Milk Chocolate & Pear Mille-Feuille เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบอกรักแม่พร้อมมอบพวงมาลัยและของขวัญสุดประทับใจ ได้แก่ กระเป๋าสะพายงานดีไซน์สุดเก๋ จากร้าน POSH พิกัดชั้น 1 ศูนย์การค้าแพลทินัม ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และบทสนทนาที่อบอวลด้วยความรักความอบอุ่น โดยทุกคู่ได้ร่วมรับประทานอาหารแสนอร่อย พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกและบันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำสุดประทับใจ
ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มุ่งหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาส ในการสร้างสายใยความรักภายในครอบครัว ผ่านการสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำที่งดงาม ติดตามรายละเอียดเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้ที่ FB : Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์