วันแม่ปีนี้ ซีเจ มอร์ ชวนสัมผัสเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของ คุณโน-แสงโสม “คุณแม่หัวใจไม่ยอมแพ้” หนึ่งในพนักงานของโครงการ ซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ขอร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของ “คุณแม่หัวใจไม่ยอมแพ้” ที่ไม่เพียงเป็นพลังสำคัญของครอบครัว แต่ยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงและผู้สูงวัยในสังคมได้เห็นคุณค่าของตนเองอีกครั้ง
เรื่องราวของ “คุณโน แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ” วัย 62 ปี อดีตพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช สะท้อนภาพของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความรัก ความทุ่มเท และความอดทนอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อกว่า 30 ปีก่อน เธอตัดสินใจวางมือจากวิชาชีพที่รัก เพื่อมาทำหน้าที่ “แม่” เต็มตัว ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นจะเลี้ยงดูลูกชายคนโตซึ่งมีภาวะออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุด ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวชีวิตของ “คุณแม่” คนนี้ คุณโนเปรียบชีวิตที่ผ่านมาด้วยการนิยามตัวเองไว้ด้วยรอยยิ้มว่า “คงเป็นเอสเปรสโซ่เย็น เข้ม หวานลงตัว ไม่ซับซ้อน”
ย้อนเวลากลับไปในวันที่โลกยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ คุณโนเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง ท่ามกลางความสับสน ความไม่แน่ใจ และความเหนื่อยล้า เธอใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อน พาลูกท่องโลกแห่งการเรียนรู้ ไปสวนสัตว์ ไปพิพิธภัณฑ์ ทำอาหารเองทุกมื้อ ขับรถรับส่งลูกไปโรงเรียน และดูแลลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงหรือแม่บ้าน ทุกการพัฒนาของลูก แม้เพียงเล็กน้อย ก็กลายเป็นแรงใจให้คุณโนก้าวต่อโดยไม่เคยหยุดพัก และแม้เวลาผ่านไปจนถึงวันนี้ หน้าที่ในฐานะแม่อาจเปลี่ยนไปบ้าง แต่คุณโนยังคงเชื่อมั่นว่า บทบาทของแม่ไม่มีวันหมดลง
“เราอาจไม่ได้ต้องตื่นมาทำกับข้าวหรือรับส่งลูกทุกวันอีกแล้ว แต่แม่ยังคงเป็น Safe Zone ที่ลูกจะกลับมาเมื่อเหนื่อยล้าจากโลกภายนอกเสมอ”
และเมื่อถึงจังหวะชีวิตที่ภารกิจหลักใกล้เสร็จสิ้น คุณโนตัดสินใจก้าวออกจากบ้านอีกครั้งในวัย 62 ปี เพื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง ผ่านโครงการ ซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า ของซีเจ มอร์ ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้กลับมาทำงานจริงอย่างมีคุณค่า โดยคุณโนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วน BAO CAFÉ ของซีเจ มอร์ สาขาสีลม และเข้าทำงานทุกวันจันทร์–พุธ และศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. คุณโนเล่าว่า แค่การได้ตื่นเช้า ออกจากบ้าน และเจอผู้คนใหม่ ๆ ก็ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา เหงาน้อยลง และได้ใช้สมองในแบบที่ต่างจากชีวิตเดิม เธอได้รับการต้อนรับจากน้อง ๆ ในร้านด้วยความเข้าใจ และได้รับพลังบวกกลับบ้านทุกวัน
“การทำงานไม่ใช่แค่เพื่อรายได้ แต่คือของขวัญทางใจ ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า เราไม่ได้หมดบทบาทเพราะวัย แต่แค่ต้องเลือกจังหวะและพื้นที่ที่เหมาะกับชีวิตเราเท่านั้นเอง”
และเมื่อถามถึงสิ่งที่คุณโนภูมิใจที่สุดในชีวิต เธอตอบทันทีว่า “ลูกสาวค่ะ” ด้วยน้ำเสียงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจ ลูกสาวของเธอกำลังจะจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลายเป็น “ลูกศิริราช” เช่นเดียวกับแม่ เธอเล่าว่า ทุกครั้งที่ลูกมาเล่าเรื่องคนไข้ หรือประสบการณ์ในโรงพยาบาล ก็ยิ่งเห็นชัดว่าลูกเป็นคนที่มีหัวใจของผู้ให้ และพร้อมจะเป็นคนดีของสังคม “อีกไม่นานเขาจะไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัด ต้องทำงานหนักแน่นอน ภูมิใจที่สุดที่เขาเป็นคนดีของสังคม และภูมิใจที่เราได้อยู่เคียงข้างเขา ประคับประคองเขามาจนถึงวันนี้” คุณโนกล่าวทิ้งท้าย
ในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เติบโตคู่กับชุมชนมาตลอด 20 ปี ซีเจ มอร์ เชื่อว่า “พลังของผู้สูงวัย” ยังเปล่งประกายได้เสมอ โครงการซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า จัดขึ้นมาเพื่อมอบพื้นที่แห่งความหมายให้กับผู้สูงวัย และในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ยังต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม เรื่องราวของคุณโน ไม่เพียงตอกย้ำความหมายของคำว่า “แม่” ผู้มีหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ แต่ยังสะท้อนพลังของผู้หญิงที่ไม่หยุดอยู่กับที่ และยังเป็นตัวแทนของหลาย ๆ คน ที่อาจกำลังมองหา “บทบาทใหม่ในชีวิต” ที่อบอุ่น เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยคุณค่า
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพลังบวกที่ ซีเจ มอร์ อยากส่งต่อในวันแม่ปีนี้ เพราะเราเชื่อว่า “คุณแม่” ไม่ได้จำกัดแค่บทบาทในบ้าน แต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้ได้เสมอ ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เรื่องราวของคุณโนเตือนใจเราว่า บางครั้ง ชีวิตที่ดีอาจไม่ต้องซับซ้อนนัก แค่เข้มข้นด้วยความรัก อ่อนโยนด้วยความหวัง และหวานพอดีด้วยความภูมิใจ เหมือนเอสเปรสโซ่เย็นแก้วโปรดของเธอ...ที่ลงตัวในแบบของตัวเอง