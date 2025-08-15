xs
xsm
sm
md
lg

EM DISTRICT ชวน 15 หนุ่มสาว LA BELLE et LE BEAU รุ่น 2 ร่วมปลูกต้นกล้าเพื่อโลกสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กัญญ์พิชญา พรประภา และ สุภัชชา พูลวรลักษณ์
เอ็ม ดิสทริค โดย 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ร่วมกับ SAMA Garden จัดกิจรรมพิเศษเพื่อสังคม โดยเหล่าตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ จากโปรเจค EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU (เอ็ม ดิสทริค ลา เบล เอ เลอ โบ) รุ่นที่ 2 มาร่วมทำกิจกรรมเตรียมต้นกล้าเพื่อมอบให้กับกรมป่าไม้ นำไปปลูกในพื้นที่ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า เพื่อร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ SAMA Garden

อรธิรา ภาคสุวรรณ์
อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “เอ็ม ดิสทริค เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อพร้อมก้าวสู่แวดวงสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้น้องๆ LA BELLE et LE BEAU ทั้ง 15 คนที่เป็นตัวแทนคนยุคใหม่ มาร่วมกันเตรียมต้นกล้า 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เหลืองเชียงราย มะฮอกกานี และตะเคียนทอง เพื่อมอบให้กรมป่าไม้นำไปปลูก การที่น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ จะช่วยปลูกฝังให้พวกเขาเกิดความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้าใจคุณค่าของธรรมชาติผ่านประสบการณ์ตรง กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเอ็ม ดิสทริค ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป”

อรธิรา ภาคสุวรรณ์ , กิติยา ซึ้งจิตเมต และน้องๆ LA BELLE และ LE BEAU รุ่นที่2 มอบต้นกล้าให้กับ พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองของน้องๆ ทั้ง 15 คน ได้แก่ 8 สาว LA BELLE เบลล่า จีระแพทย์, กัญญ์พิชญา พรประภา, ลลียา เองตระกูล, นัชชา วีระกุล, แพรว ธนวิสุทธิ์, สุภัชชา พูลวรลักษณ์, ฑีฆรี ศิลปอาชา และ ยิ่งปิยา ใบหยก พร้อม 7 หนุ่ม LE BEAU ได้แก่ เอกวิทย์ คอมันตร์, กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ, คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์, ศิลา ศิลาอ่อน, สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล, ธานนท์ โกรพินธานนท์ และ ธรรศ โตแสง ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเตรียมต้นกล้า 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เหลืองเชียงราย มะฮอกกานี และตะเคียนทอง เพื่อมอบให้กรมป่าไม้นำไปปลูกต่อไป ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก และสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามระบบนิเวศของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า


กิจกรรมครั้งนี้ได้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SAMA Garden คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม ต้นกล้า รวมถึงการดูแลรักษา โดยมีวัสดุปลูก ได้แก่ ดินปลูกที่ผสมใบก้ามปู เพราะต้นก้ามปูมีสารอาหาร แร่ธาตุ ที่ช่วยทำนุบำรุงต้นไม้, พีทมอส สำหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกต้นกล้า,กากมะพร้าวสับ สำหรับรองกระถาง, เพอร์ไลท์ หินภูเขาไฟ ช่วยอุ้มน้ำ, ทราย, สตาร์เกิล จี สารป้องกันแมลงจำพวกเพลี้ยและหนอนที่สามารถทำลายต้นกล้าได้ และปุ๋ยสูตรละลายช้า เพื่อบำรุงต้นกล้าในระยะยาว จากนั้นคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน และย้ายต้นกล้าใส่ถุงปลูก เพื่อส่งมอบให้กรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มารับมอบต้นกล้าจากน้องๆ ทั้ง 15 คน

ติดตามรายละเอียดกิจกกรรมเพื่อสังคมจากเอ็ม ดิสทริค ได้ที่ FACEBOOK : EMPORIUM EMQUARTIER และ EMSPHERE AT EM DISTRICT หรือ LINE @EMDISTRICT

#CelebOnline #LaBelleEtLeBeau #เอ็มดิสทริค #SAMAGarden #ปลูกต้นไม้

คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์, สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล, ลลียา เองตระกูล และ ยิ่งปิยา ใบหยก

กัญญ์พิชญา พรประภา, สุภัชชา พูลวรลักษณ์, กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ และ เอกวิทย์ คอมันตร์

ฑีฆรี ศิลปอาชา, แพรว ธนวิสุทธิ์, ธานนท์ โกรพินธานนท์ และ ธรรศ โตแสง

เบลล่า จีระแพทย์, กันต์ ปุณณกันต์, ศิลา ศิลาอ่อน และ นัชชา วีระกุล

คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์

สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล

ลลียา เองตระกูล

ยิ่งปิยา ใบหยก

กัญญ์พิชญา พรประภา

สุภัชชา พูลวรลักษณ์

กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ

เอกวิทย์ คอมันตร์

ฑีฆรี ศิลปอาชา

แพรว ธนวิสุทธิ์

ธานนท์ โกรพินธานนท์

ธรรศ โตแสง

เบลล่า จีระแพทย์

ศิลา ศิลาอ่อน

นัชชา วีระกุล

กัญญ์พิชญา พรประภา และ สุภัชชา พูลวรลักษณ์
อรธิรา ภาคสุวรรณ์
อรธิรา ภาคสุวรรณ์ , กิติยา ซึ้งจิตเมต และน้องๆ LA BELLE และ LE BEAU รุ่นที่2 มอบต้นกล้าให้กับ พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์, สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล, ลลียา เองตระกูล และ ยิ่งปิยา ใบหยก
กัญญ์พิชญา พรประภา, สุภัชชา พูลวรลักษณ์, กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ และ เอกวิทย์ คอมันตร์
+18
กำลังโหลดความคิดเห็น