EM DISTRICT ชวน 15 หนุ่มสาว LA BELLE et LE BEAU รุ่น 2 ร่วมปลูกต้นกล้าเพื่อโลกสีเขียว

เอ็ม ดิสทริค โดย 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ร่วมกับ SAMA Garden จัดกิจรรมพิเศษเพื่อสังคม โดยเหล่าตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ จากโปรเจค EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU (เอ็ม ดิสทริค ลา เบล เอ เลอ โบ) รุ่นที่ 2 มาร่วมทำกิจกรรมเตรียมต้นกล้าเพื่อมอบให้กับกรมป่าไม้ นำไปปลูกในพื้นที่ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า เพื่อร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ SAMA Garden
อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “เอ็ม ดิสทริค เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อพร้อมก้าวสู่แวดวงสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้น้องๆ LA BELLE et LE BEAU ทั้ง 15 คนที่เป็นตัวแทนคนยุคใหม่ มาร่วมกันเตรียมต้นกล้า 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เหลืองเชียงราย มะฮอกกานี และตะเคียนทอง เพื่อมอบให้กรมป่าไม้นำไปปลูก การที่น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ จะช่วยปลูกฝังให้พวกเขาเกิดความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้าใจคุณค่าของธรรมชาติผ่านประสบการณ์ตรง กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเอ็ม ดิสทริค ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป”
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองของน้องๆ ทั้ง 15 คน ได้แก่ 8 สาว LA BELLE เบลล่า จีระแพทย์, กัญญ์พิชญา พรประภา, ลลียา เองตระกูล, นัชชา วีระกุล, แพรว ธนวิสุทธิ์, สุภัชชา พูลวรลักษณ์, ฑีฆรี ศิลปอาชา และ ยิ่งปิยา ใบหยก พร้อม 7 หนุ่ม LE BEAU ได้แก่ เอกวิทย์ คอมันตร์, กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ, คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์, ศิลา ศิลาอ่อน, สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล, ธานนท์ โกรพินธานนท์ และ ธรรศ โตแสง ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเตรียมต้นกล้า 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เหลืองเชียงราย มะฮอกกานี และตะเคียนทอง เพื่อมอบให้กรมป่าไม้นำไปปลูกต่อไป ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก และสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามระบบนิเวศของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า
กิจกรรมครั้งนี้ได้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SAMA Garden คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม ต้นกล้า รวมถึงการดูแลรักษา โดยมีวัสดุปลูก ได้แก่ ดินปลูกที่ผสมใบก้ามปู เพราะต้นก้ามปูมีสารอาหาร แร่ธาตุ ที่ช่วยทำนุบำรุงต้นไม้, พีทมอส สำหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกต้นกล้า,กากมะพร้าวสับ สำหรับรองกระถาง, เพอร์ไลท์ หินภูเขาไฟ ช่วยอุ้มน้ำ, ทราย, สตาร์เกิล จี สารป้องกันแมลงจำพวกเพลี้ยและหนอนที่สามารถทำลายต้นกล้าได้ และปุ๋ยสูตรละลายช้า เพื่อบำรุงต้นกล้าในระยะยาว จากนั้นคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน และย้ายต้นกล้าใส่ถุงปลูก เพื่อส่งมอบให้กรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก พัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มารับมอบต้นกล้าจากน้องๆ ทั้ง 15 คน
