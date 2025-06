คาวาลลิโน มอเตอร์ บริจาคเงินให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ 1.4 ล้านบาท

นันทมาลี ภิรมย์ภักดี นำทัพ คาวาลลิโน มอเตอร์ (เฟอร์รารี่ ประเทศไทย) บริจาคเงินให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ 1.4 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ Sonimage HS1 สำหรับใช้ในกองทุนหน่วยระงับปวด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และลดการใช้รังสีในกระบวนการตรวจวินิจฉัย เพราะถือแนวคิดที่ว่าการบริหารธุรกิจที่ดีควรควบคู่กับการแบ่งปันสู่สังคม





วุฒิชัย เจริญพงษ์สุข ผอ.สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ยูนิเวนเจอร์ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จาก อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานสัมมนา “การเสริมพลังคนตาบอดและองค์กรคนตาบอด สู่การเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อน การพัฒนาที่รวมประเด็นคนพิการในทุกมิติ เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 28” ณ ห้องเพชรบุรี แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี



เอ็ม ดิสทริค จัดงาน EMFASHIONICON EDGE 2025 แฟชั่นโชว์แห่งปีที่เชิดชูความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ในคอนเซ็ปต์ THE ESSENCE OF BANGKOK ชวนเหล่าแฟชั่นนิสต้าอัปเดตเทรนด์แฟชั่นล่าสุดจากแบรนด์ ชั้นนำ ชั้น 14 EM TOWER ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ต้อนรับเทศกาลไพรด์ที่จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายน 5 มิ.ย. 68 เวลา 17.00 น. ติดตามได้ที่ FB : Emporium Emquartier และ Emsphere at EM District หรือ LINE @EMDISTRICT





ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ตัวแทนส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,000 โดส ให้แก่ โครงการค่ายอาสาควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางฟ้า อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี จากกิจกรรม “PAWSOME GREEN RUNNING HERO” ในงาน “MEGA PET DAY 2025 : PAWSOME GREEN HERO ฮีโร่สี่ขา พาช่วยเพื่อน” ที่จัดขึ้น ณ สวนเมกา พาร์ค