"แม่อุ๊ เจนนิส" ยกครอบครัวไปเชียร์ "น้องธิ & น้องเบลล่า" เวทีหนุ่มลาโบสาวลาเบล รุ่น 2

เป็นค่ำคืนสุดพิเศษ ที่ "แม่อุ๊-เจนนิส ยังพิชิต" ยกครอบครัวไปร่วมงาน "LA BELLE et LE BEAU 2025" ที่ ดิ เอ็มดิสทริค จัดขึ้นเพื่อเปิดตัว หนุ่มสาวรุ่นใหม่รุ่นที่ 2 ถึง 15 คน ซึ่งเป็นหนุ่มสาวที่โปรไฟล์เริ่ด ชาติตระกูลดี มีพลังสร้างสรรค์ เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
เพราะทั้งแม่อุ๊ และสามี-เบิ้ล เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต ได้มาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับหลานๆ ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆ อย่าง น้องธิ ลูกชายสุดหล่อของ โมนา วิภาวี กับ อธิดุลย์ คอมันตร์ และ น้องเบลล่า ลูกสาวคนเดียวของ หนิง ศรัยฉัตร กับ โบ๊ท-จามร จีระแพทย์ อย่างสนุกสนาน
งานนี้ คู่แฝด น้องจาณีน กับน้องเจส นอกจากจะได้มาร่วมเชียร์พี่ๆ ไปด้วยแล้ว ยังได้มาดูงานไว้แต่เนิ่นๆ เพราะเชื่อว่าในอนาคต คนใดคนหนึ่ง หรือไม่ก็ทั้งคู่ มีสิทธิ์ได้ขึ้นไปเฉิดฉายบนเวที เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมแน่นอน
#CelebOnline #Celeb #EMDISTRICT #LABELLEetLEBEAU2025 #ทายาทตระกูลดัง #เจนนิสยังพิชิต #น้องธิ #น้องเบลล่า