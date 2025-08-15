xs
xsm
sm
md
lg

ไฮโซสุดหล่อยกให้ “แม่” เป็นที่หนึ่ง ตามติดไปไหนไปกันไม่ห่าง!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศของความรักในช่วงวันแม่ยังไม่จางหาย เพราะอย่างไร “แม่” ก็คือคนสำคัญ! วันนี้เราได้รวบรวมหนุ่มๆ เซเลบริตีที่คุ้นหน้าคุ้นตา ซึ่งมักจะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาใช้เวลากับคุณแม่ และให้ความสำคัญกับคุณแม่เป็นที่ 1 เสมอไม่ว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหน งานเยอะแค่ไหน ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกชายก็ไม่เคยจางหาย ว่าแล้วก็ชวนกันไปสัมผัสความอบอุ่นของบรรดาลูกชาย ผู้ยกหัวใจทั้งดวงให้แม่ในทุกลมหายใจของชีวิตกัน

วิสาขา หงสนันทน์, ปาล์ม ฐณส และเป๋า วฤธ
เริ่มจากบ้านแรกที่ไม่ว่าสาวไหนๆ ก็ต้องพ่ายให้ “คุณแม่อ่าง-วิสาขา หงสนันทน์” คุณแม่สุดที่รักของสองหนุ่ม “ปาล์ม-ฐณส และเป๋า-วฤธ หงสนันทน์” โดยทั้งสองหนุ่มมักจะให้ความสำคัญกับคุณแม่อ่างเป็นอันดับแรก และทุกโอกาสสำคัญในชีวิตของทั้งสองหนุ่ม ก็จะมีคุณแม่เคียงข้างอยู่เสมอ โดยทั้งคู่เติบโตอย่างดีจากการเลี้ยงดูของคุณแม่ ที่มีต้นตระกูลมาจาก ม.ล. สารภี สนิทวงศ์ (หงสนันทน์) ซึ่งเป็นน้องร่วมบิดากับ ม.ล. สร้อยระย้า สนิทวงศ์ (ยุคล) ทั้งคู่จึงเรียกได้ว่าเป็นสองหนุ่มหล่อตระกูลดี สปอร์ต รักแม่ เพอร์เฟกต์!

โสพิศ มีนชัยนันท์, หมอเบนซ์, แบงค์, บอส และเบส
มาดูหนุ่มๆ บ้านมีนชัยนันท์ ที่ไม่ใช่ F4 แต่อย่างใด แต่เป็นลูกชาย 4 คนของ “คุณพ่อวิสูตร์” กับคุณแม่ “โสพิศ มีนชัยนันท์” ที่นอกจากโปรไฟล์แต่ละคนจะอลังการแล้ว ยังหล่อยกครัวอีกต่างหาก! ซึ่งทั้ง 4 หนุ่มมักจะให้ความสำคัญกับคุณแม่โสพิศเป็นอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นพี่คนโตคุณหมอเบนซ์, แบงค์ ศุภณัฐ, บอส และ เบส-กษิดิ์เดช ทุกคนจะให้เวลากับทุกโอกาสสำคัญของคุณแม่โสพิศ ที่ยังดูสาวและสวยเสมอ

เปรม โรจน์สุระสกุล กับคุณแม่ปูเป้
ส่วนคู่แม่ลูกสุดแกลม อย่าง “คุณแม่ปูเป้-ณหทัย ณ นคร” ที่มักจะควงลูกชายสุดหล่อหน่อเดียว “เปรม โรจน์สุระสกุล” ไปไหนมาไหนด้วยตลอด โดยเฉพาะ งานของซูเปอร์แบรนด์ ไฮเอนด์แบรนด์ ที่คุณแม่ปูเป้มักจะมีบอดีการ์ดสุดหล่ออย่างน้องเปรม ไปเป็นเพื่อนและถ่ายรูปควงคู่กันแทนคุณพ่อ ซึ่งคุณลูกเองก็ไม่อยากให้คุณแม่ไปเหงาๆ จึงไม่ค่อยปฏิเสธคำชวนของคุณแม่

กีรติการ พรประภา, พก, เอม, ณัย และเช้า
ด้านบ้านพรประภาที่มีลูกชายหลายคน และแต่ละคนก็ให้ความสำคัญกับครอบครัว และยังติดคุณแม่กันอยู่ เป็นเรื่องที่น่าดีใจแทน “กีรติการ พรประภา” ที่บรรดาลูกชาย ลูกสาว ทั้ง พก ประธานวงศ์, เอม ประธานพร, ณัย ประณัย และเช้า-ประคุณ พรประภา ยังคงติดแม่ ไปมาหาสู่อยู่เสมอแม้บางคนจะแต่งงานออกเรือนไปแล้ว แต่ก็ยังติดคุณแม่และใช้เวลาร่วมกับคุณแม่บ่อยมาก

ชวัลญา พิทยศิริ และพีช พชร
ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับคุณแม่ แต่ความจริงแล้ว “พีช-พชร จิราธิวัฒน์” เป็นอีกหนุ่มที่ยังชอบใช้เวลากุ๊กกิ๊กตามประสาแม่ลูก กับ “คุณพี่ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ” ด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียว ก็จะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับคุณแม่หน่อย เป็นทั้งคนดูแลและเอนเตอร์เทนคุณแม่ส้ม ถึงมีลูกชายคนเดียวคุณแม่ส้มก็ไม่มีเหงา

ยุพาพร สหวัฒน์ กับหลานชาย 4 หนุ่ม
ส่วน 4 หนุ่มแก๊งนี้ ผลงาน “คุณพ่อกอล์ฟ-ภัทท สหวัฒน์ กับคุณแม่นีน่า” แห่งธุรกิจค้าไม้ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ทั้ง “กัน ณัฐภัทร, กาย ณัฐพนธ์, กัส ภควัต และ ไกด์ ภูรินท์” ที่ทั้งหล่อ หน้าตาดี การศึกษาเลิศ ขอข้ามรุ่นมาเป็นวัยรุ่นติดคุณย่า “ยุพาพร สหวัฒน์” แทน แม้จะโตเป็นหนุ่มๆ กันแล้ว แต่เมื่อมีเวลาก็จะต้องมาติดตามคุณย่าไปเที่ยวด้วยเสมอ เรียกว่าคุณย่ามีหลานหนุ่มหล่อ เดินล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตลอดกันเลยทีเดียว

ไฮโซสุดหล่อยกให้ “แม่” เป็นที่หนึ่ง ตามติดไปไหนไปกันไม่ห่าง!?
วิสาขา หงสนันทน์, ปาล์ม ฐณส และเป๋า วฤธ
โสพิศ มีนชัยนันท์, หมอเบนซ์, แบงค์, บอส และเบส
เปรม โรจน์สุระสกุล กับคุณแม่ปูเป้
กีรติการ พรประภา, พก, เอม, ณัย และเช้า
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น