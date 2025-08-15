ไฮโซสุดหล่อยกให้ “แม่” เป็นที่หนึ่ง ตามติดไปไหนไปกันไม่ห่าง!?

บรรยากาศของความรักในช่วงวันแม่ยังไม่จางหาย เพราะอย่างไร “แม่” ก็คือคนสำคัญ! วันนี้เราได้รวบรวมหนุ่มๆ เซเลบริตีที่คุ้นหน้าคุ้นตา ซึ่งมักจะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาใช้เวลากับคุณแม่ และให้ความสำคัญกับคุณแม่เป็นที่ 1 เสมอไม่ว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหน งานเยอะแค่ไหน ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกชายก็ไม่เคยจางหาย ว่าแล้วก็ชวนกันไปสัมผัสความอบอุ่นของบรรดาลูกชาย ผู้ยกหัวใจทั้งดวงให้แม่ในทุกลมหายใจของชีวิตกัน
เริ่มจากบ้านแรกที่ไม่ว่าสาวไหนๆ ก็ต้องพ่ายให้ “คุณแม่อ่าง-วิสาขา หงสนันทน์” คุณแม่สุดที่รักของสองหนุ่ม “ปาล์ม-ฐณส และเป๋า-วฤธ หงสนันทน์” โดยทั้งสองหนุ่มมักจะให้ความสำคัญกับคุณแม่อ่างเป็นอันดับแรก และทุกโอกาสสำคัญในชีวิตของทั้งสองหนุ่ม ก็จะมีคุณแม่เคียงข้างอยู่เสมอ โดยทั้งคู่เติบโตอย่างดีจากการเลี้ยงดูของคุณแม่ ที่มีต้นตระกูลมาจาก ม.ล. สารภี สนิทวงศ์ (หงสนันทน์) ซึ่งเป็นน้องร่วมบิดากับ ม.ล. สร้อยระย้า สนิทวงศ์ (ยุคล) ทั้งคู่จึงเรียกได้ว่าเป็นสองหนุ่มหล่อตระกูลดี สปอร์ต รักแม่ เพอร์เฟกต์!
มาดูหนุ่มๆ บ้านมีนชัยนันท์ ที่ไม่ใช่ F4 แต่อย่างใด แต่เป็นลูกชาย 4 คนของ “คุณพ่อวิสูตร์” กับคุณแม่ “โสพิศ มีนชัยนันท์” ที่นอกจากโปรไฟล์แต่ละคนจะอลังการแล้ว ยังหล่อยกครัวอีกต่างหาก! ซึ่งทั้ง 4 หนุ่มมักจะให้ความสำคัญกับคุณแม่โสพิศเป็นอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นพี่คนโตคุณหมอเบนซ์, แบงค์ ศุภณัฐ, บอส และ เบส-กษิดิ์เดช ทุกคนจะให้เวลากับทุกโอกาสสำคัญของคุณแม่โสพิศ ที่ยังดูสาวและสวยเสมอ
ส่วนคู่แม่ลูกสุดแกลม อย่าง “คุณแม่ปูเป้-ณหทัย ณ นคร” ที่มักจะควงลูกชายสุดหล่อหน่อเดียว “เปรม โรจน์สุระสกุล” ไปไหนมาไหนด้วยตลอด โดยเฉพาะ งานของซูเปอร์แบรนด์ ไฮเอนด์แบรนด์ ที่คุณแม่ปูเป้มักจะมีบอดีการ์ดสุดหล่ออย่างน้องเปรม ไปเป็นเพื่อนและถ่ายรูปควงคู่กันแทนคุณพ่อ ซึ่งคุณลูกเองก็ไม่อยากให้คุณแม่ไปเหงาๆ จึงไม่ค่อยปฏิเสธคำชวนของคุณแม่
ด้านบ้านพรประภาที่มีลูกชายหลายคน และแต่ละคนก็ให้ความสำคัญกับครอบครัว และยังติดคุณแม่กันอยู่ เป็นเรื่องที่น่าดีใจแทน “กีรติการ พรประภา” ที่บรรดาลูกชาย ลูกสาว ทั้ง พก ประธานวงศ์, เอม ประธานพร, ณัย ประณัย และเช้า-ประคุณ พรประภา ยังคงติดแม่ ไปมาหาสู่อยู่เสมอแม้บางคนจะแต่งงานออกเรือนไปแล้ว แต่ก็ยังติดคุณแม่และใช้เวลาร่วมกับคุณแม่บ่อยมาก
ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับคุณแม่ แต่ความจริงแล้ว “พีช-พชร จิราธิวัฒน์” เป็นอีกหนุ่มที่ยังชอบใช้เวลากุ๊กกิ๊กตามประสาแม่ลูก กับ “คุณพี่ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ” ด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียว ก็จะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับคุณแม่หน่อย เป็นทั้งคนดูแลและเอนเตอร์เทนคุณแม่ส้ม ถึงมีลูกชายคนเดียวคุณแม่ส้มก็ไม่มีเหงา
ส่วน 4 หนุ่มแก๊งนี้ ผลงาน “คุณพ่อกอล์ฟ-ภัทท สหวัฒน์ กับคุณแม่นีน่า” แห่งธุรกิจค้าไม้ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ทั้ง “กัน ณัฐภัทร, กาย ณัฐพนธ์, กัส ภควัต และ ไกด์ ภูรินท์” ที่ทั้งหล่อ หน้าตาดี การศึกษาเลิศ ขอข้ามรุ่นมาเป็นวัยรุ่นติดคุณย่า “ยุพาพร สหวัฒน์” แทน แม้จะโตเป็นหนุ่มๆ กันแล้ว แต่เมื่อมีเวลาก็จะต้องมาติดตามคุณย่าไปเที่ยวด้วยเสมอ เรียกว่าคุณย่ามีหลานหนุ่มหล่อ เดินล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตลอดกันเลยทีเดียว