เปิดความหมายดีไซน์ของ POP MART Global Landmark Store ที่ใหญ่ที่สุดในโลกริมเจ้าพระยา

ไม่เคยทำให้ FC ผิดหวังกับผลงานล่าสุดที่ POP MART THAILAND ได้เปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก บนพื้นที่ 2 ชั้น ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมไทย ความทันสมัย และความแฟนตาซีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นับเป็น Global Landmark Store แห่งแรกที่ยึดหลักแนวคิดการออกแบบอินทีเรียดีไซน์จากความเป็นไทยที่โดดเด่น นำปรัชญาแห่งสายน้ำและความเป็นไทย ตีความผ่านอินทีเรียดีไซน์ร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด Light up Passion and Bring Joy โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกดีไซน์ด้วยเส้นโค้ง วงกลม ไปสู่สเปซที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มไปด้วยความกลมกลืนของแสงเงาการสะท้อนที่ไหลวน เชื่อมต่ออย่างไม่มีจุดสิ้นสุด แรงบันดาลใจจาก "สายน้ำเจ้าพระยา" ที่เปรียบเหมือนความอ่อนโยนแต่ทรงพลัง และวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทว่ากลมกลืน
เปิดฉากบทใหม่ของประสบการณ์อาร์ตทอยระดับโลก บนพื้นที่ที่ดีที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็น Bestination โดยเป็นทั้งโลเคชันที่ดีที่สุด (Best Location) และจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Global Destination) สำหรับแฟนอาร์ตทอยทั่วโลก ภายใต้บรรยากาศริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น The Crown of River สู่ศูนย์กลางแห่งจินตนาการระดับโลก ที่ผสมผสานความล้ำสมัยของงานดีไซน์เข้ากับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว
แลนด์มาร์กแห่งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ POP MART ในการขยายตลาด โดยไม่เพียงออกแบบได้แรงบันดาลใจจากสายน้ำ อันบ่งบอกถึงความผูกพันและวิถีชีวิตผู้คนริมเจ้าพระยามาหลายชั่วอายุ แต่ยังดึงเอาพฤติกรรมของแฟน POP MART ทั่วโลก มาเชื่อมโยงกับการออกแบบพื้นที่ในแต่ละโซนได้อย่างมีความหมาย ทำให้ “พื้นที่” มีมากกว่าความสวยงาม โดย Global Landmark Store แห่งนี้ ได้ทีมงานผู้ออกแบบเดียวกันกับ Flagship Store ที่เซี่ยงไฮ้
แลนด์มาร์กแห่งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ POP MART ในการขยายตลาด โดยไม่เพียงออกแบบได้แรงบันดาลใจจากสายน้ำ อันบ่งบอกถึงความผูกพันและวิถีชีวิตผู้คนริมเจ้าพระยามาหลายชั่วอายุ แต่ยังดึงเอาพฤติกรรมของแฟน POP MART ทั่วโลก มาเชื่อมโยงกับการออกแบบพื้นที่ในแต่ละโซนได้อย่างมีความหมาย ทำให้ “พื้นที่” มีมากกว่าความสวยงาม โดย Global Landmark Store แห่งนี้ ได้ทีมงานผู้ออกแบบเดียวกันกับ Flagship Store ที่เซี่ยงไฮ้
WINDOW TO THE FANTASY หน้าต่างสู่โลกแฟนตาซีเหนือจินตนาการ
จากความชื่นชอบที่มากกว่าแค่การสะสม แฟน POP MART อินกับคาแรคเตอร์และมองว่า POP MART คือหน้าต่างที่พาเข้าสู่โลกแห่งแฟนตาซี ด้วยแนวคิดนี้ ประตูทางเข้าจึงถูกออกแบบอย่างอลังการ สูงจรดเพดานชั้นสอง นำรูปทรงกล่องตุ๊กตาไขลานแบบคลาสสิกมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ Entrance เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้น คาดเดาในสิ่งที่กำลังจะได้เจอ
โดยการตกแต่งได้ใส่รายละเอียดของความคลาสสิก ผสานการจัดวาง Big Figure ท็อปคาแรคเตอร์ ตามจุดต่างๆ ของทางเข้าได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะท็อป IP ที่ครีเอทโดยศิลปินไทยอย่าง CRYBABY ในดีไซน์ขี่ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของประเทศไทย ก็ถูกนำมาตกแต่งในตำแหน่งกึ่งกลางบนสุดซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญ ซึ่งในส่วนนี้นอกจาก Big Figure ที่เป็นความโดดเด่น ผู้ออกแบบยังได้ให้ความสำคัญกับความเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีจริงๆ ด้วยการตกแต่งที่ใช้วัสดุเสมือนจริงในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นคิ้วบัวสไตล์วินเทจ ออกแบบพิเศษ ไขลานขนาดยักษ์ ไปจนถึงม่านลูกปัดอันอ่อนช้อย โดยดีไซน์ดังกล่าวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดแสดงภาพวาดแบบคลาสสิกในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จึงนำมาใช้กับการออกแบบฟาซาดทางเข้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและบรรยากาศที่พิเศษ
นอกจากนี้ด้านนอกฝั่งเทอเรส ยังถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยฟาซาดขนาดใหญ่ ในสไตล์เรียบหรูและกึ่งโปร่งแสง สื่อถึงการแบ่งโลกจริงกับโลกแฟนตาซีภายในร้าน โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ Molly: Thailand Landmark Store Limited Big Figure ขนาดสูงกว่า 4 เมตร ที่ตั้งตระหง่านต้อนรับแฟน ๆ ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยของคุณ Kenny Wong ศิลปินชาวฮ่องกง ผู้สร้างตุ๊กตา Molly ด้วยประติมากรรม Molly ในชุดไทยจักรี พร้อมขี่ช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย พร้อมไอคอนิกคาแรคเตอร์ยอดนิยมอีกมากมายที่เรียงรายรอต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น โดยบริเวณเดียวกันยังได้จัดวางชุดเก้าอี้ โทนสีม่วง สลับเหลือง เช่นเดียวกับฟาสาด เพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อน เพลิดเพลินกับการ Unbox ริมแม่น้ำ มอบประสบการณ์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ไหนในโลก
POP MART Global Landmark Store แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ชั้นอย่างกว้างขวาง โดย ชั้น 1 คือพื้นที่ต้อนรับอันโดดเด่นด้วย MEGA Zone ขนาดใหญ่ พร้อมจัดวาง MOLLY BIG FIGURE ในรูปแบบประติมากรรม รวมถึง THE MONSTERS BIG FIGURE สุดฮิต สำหรับเป็นจุดเช็คอิน และถ่ายรูป โดยในชั้นนี้ยังเป็นโซนที่ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการเลือกกล่องสุ่มจากคาแรคเตอร์สุดฮิต และ Pop bean ได้อย่างสนุกสนาน
ตามต่อขึ้นไปถึงชั้นสองที่ยังรวบรวมอีกหลายคาแรกเตอร์ ด้วยการนำรูปทรงเลขาคณิตมาเป็นธีมในการตกแต่งช่วยเพิ่มมิติและความประณีตให้กับพื้นที่ และที่ชั้นสองก็ยังมีเซอร์ไพร์ส นั่นก็คือ POP MART CAFÉ เต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก ที่ได้ร่วมกับแบรนด์ไทยอย่าง GrayHound Café ในการรังสรรค์เมนูทั้งขนมและของหวาน
โซนคาเฟ่ที่ออกแบบอย่างตั้งใจ เพื่อเป็นพื้นที่ให้แฟน POP MART และคาแรคเตอร์ที่รักได้ใช้เวลาร่วมกัน ครั้งแรกโลกของ POP MART CAFÉ (out side China) ในโซนคาเฟ่นี้ ถูกออกแบบให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ดึงแรงบันดาลใจจากการแบ่งผนังแบบคลาสสิกของเทพนิยาย พร้อมเพิ่มมิติด้วยผนังเว้านูน เพื่อเติมความรู้สึกพิเศษและบรรยากาศหวานละมุนให้กับพื้นที่ โดยเมนูต่างๆ สำหรับ POP MART CAFÉ ถูกรังสรรค์ตามเรื่องราวของคาแรคเตอร์ของแบรนด์ (IP) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเมนูที่ทาง POP MART และ GREYHOUND CAFÉ ได้ออกแบบและคิดค้นร่วมกัน อย่างพิถีพิถัน
นอกจากนี้ยังมีโซน VIP สำหรับโอกาสพิเศษ ที่ออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบาย โซนนี้ถูกจัดวางแบบ “Enclosure Setting” เพิ่มความเป็นส่วนตัวและหรูหรา ด้วยการใช้โทนสี soft luxury และผนังตกแต่งแนวคลาสสิก เพิ่มบรรยากาศของการพักผ่อนและการต้อนรับ โดยโซนพิเศษนี้ ยังมีการเลือกใช้กลิ่นพิเศษ Cotton Berry แรงบันดาลใจ จาก LABUBU Macaron ที่สะท้อนคาแรกเตอร์ฮิตได้อย่างลงตัว เป็นกลิ่นหอมหวานละมุนของสายไหมและเบอร์รี่ป่า ให้ภาพสีชมพูอ่อน มอบประสบการณ์ที่สดใส สนุกสนาน และชวนให้นึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็ก
POP MART Global Landmark Store คือการหลอมรวมระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้อย่างลงตัว แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและศิลปะป๊อปร่วมสมัยที่แตกต่างและไม่เคยมีที่ใดมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่โลกไม่เคยเห็น ที่อยากให้ทุกคตนมาลองสัมผัสเอง