ป.ป.ส. ชวนวัยทีนปล่อยของ! ประกวดคลิป TikTok สุดสร้างสรรค์ “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ปี 2 ลุ้นเงินรางวัลใหญ่ พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ สำหรับเยาวชนไทยในโครงการ “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)” ปีที่ 2 ผ่านรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอสั้นบน TikTok ความยาวไม่เกิน 2 นาทีงานนี้เปิดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนไทย อายุ 13 - 19 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ มาร่วมโชว์ไอเดียเจ๋งๆ ภายใต้แนวคิด “Hug Your Dream, Light Up Your Life” (กอดฝัน จุดพลังชีวิต) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ผ่านพลังของความคิดสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 16,060,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - วันที่ 22 มิถุนายน 2568สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์: www.besmartsaynotodrugs.comอีเมล: admin@besmartsaynotodrugs.comFacebook: Be Smart Say No to DrugsTikTok: @BeSmartSayNoToDrugsYoutube: Be Smart Say No to Drugsโทร: 065-476-3235, 098-289-8788มาร่วมเป็นพลังของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ที่ “ฉลาดคิด ฉลาดเลือก” และกล้าบอก “ไม่” กับยาเสพติด!#BeSmartSayNoToDrugs #HugsYourDream #LightUpYourLife #TikTokContest