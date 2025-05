ป.ป.ส. ชวนวัยทีนปล่อยของ! ประกวดคลิป TikTok สุดสร้างสรรค์ “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ปี 2 ลุ้นเงินรางวัลใหญ่กว่า 16 ล้านบาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับโครงการประกวดคลิป TikTok สุดสร้างสรรค์ “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ภายใต้แนวคิด “Hug Your Dream; Light Up Your Life.” (กอดฝัน จุดพลังชีวิต) ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมส่งต่อสารสำคัญในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เปิดเผยว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้ายกระดับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ผ่านนโยบายชาติ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างตรงจุดในยุคดิจิทัล ด้วยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการดำเนินนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้าง “ภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 - 2570 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญในการผนึกพลังเยาวชนร่วมกันป้องกันปัญหายาบ้าที่เป็นปัญหายาเสพติดของประเทศไทย”สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด โดยบูรณาการเนื้อหากับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควบคู่กับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นช่องทางที่เยาวชนให้ความสนใจและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ถือเป็น “สะพานเชื่อม” สำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารด้านการป้องกันยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป้าหมายสำคัญ คือ การทำให้เยาวชนไทย “รู้เท่าทัน” และ “ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ของยาเสพติด ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และสอดคล้องกับโลกของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนในอนาคต สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมไทยและชุมชนโลก “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวด แต่คือ การปลุกพลังฝันของเยาวชนให้ลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง และเดินหน้าสู่สังคมที่ปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสซึ่งในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากปีที่แล้วในการจัดประกวด คลิป TikTokสุดสร้างสรรค์ “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ภายใต้แนวคิด “Hug Your Dream; Light Up Your Life.” (กอดฝัน จุดพลังชีวิต) ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 13 - 19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังความคิดผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ ภายใต้แนวคิด“Hug Your Dream; Light Up Your Life” (กอดฝัน จุดพลังชีวิต) กิจกรรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ผ่านการสื่อสารสร้างสรรค์บนโลกดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ ป๋อมแป๋ม ทอล์คกะเทย อนันเป็ด และมิสเตอร์บีม จะมาร่วมเป็นโค้ชในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้เข้าประกวดด้วยเช่นกันโดยร่วมชิงเงินรางวัลการประกวด รวมมูลค่า 16,060,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ และ ประกาศนียบัตร สำหรับผู้ชนะ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผ่านช่องทาง•เว็บไซต์: www.besmartsaynotodrugs.com•อีเมล: admin@besmartsaynotodrugs.com•Facebook: Be Smart Say No to Drugs•TikTok: @BeSmartSayNoToDrugs,•Youtube: Be Smart Say No to Drugsหรือสอบถามข้อมูล: 065-476-3235, 098-289-8788มาร่วมเป็นพลังของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ที่ “ฉลาดคิด ฉลาดเลือก” และกล้าบอก “ไม่” กับยาเสพติด!#BeSmartSayNoToDrugs #HugYourDream #LightUpYourLife #TikTokContest