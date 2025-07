สาวกเดนิม ห้ามพลาด! กระเป๋ารุ่นลิมิเต็ด “MERGE LAYA BAG – DENIM” ขายที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ทีเดียว เท่านั้น!

คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปมิติใหม่ใจกลางเมือง ร่วมกับ MERGE แบรนด์ยีนส์สัญชาติไทย เปิด “MERGE POP-UP BOOTH” จัดเต็ม! คอลเลคชันรุ่น MUST HAVE ITEM ที่นำมาให้เลือกแบบครบครัน พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2568 พิเศษสุดกับกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ด “MERGE LAYA BAG – DENIM ที่มีเพียง 100 ใบ เท่านั้น! จำหน่ายแบบ FIRST COME FIRST SERVED ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ที่ชั้น 1 คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ใครทีกำลังรอรุ่นพิเศษนี้ รีบมาจับจองก่อน

MERGE (เมิร์จ) แบรนด์ยีนส์สัญชาติไทย ที่โด่งดังจากการสร้างแบรนด์กางเกงยีนส์ เปิดตัวกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน “MERGE LAYA BAG – DENIM” ครั้งแรกที่ คิง เพาเวอร์ ซิตีบูทีก เพียง 100 ใบเท่านั้น! กับ LAYA BAG กระเป๋าใบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ (ORIGAMI) หนึ่งในศิลปะชื่อดังของญี่ปุ่น ถูกนำมาถ่ายทอดอย่างปราณีตผ่านการดีไซน์ที่สามารถพับ และปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามต้องการ ออกแบบเพื่อฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ มาพร้อมสายกระเป๋าให้เลือกใช้งานปรับได้ถึง 3 ระดับ เหมาะกับการถือ การสะพายข้าง และแบบครอสบอดี้ ผลิตจากผ้าแคนวาสเกรดพรีเมียมที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทานเหมาะทุกการใช้งาน LAYA BAG ไอเทมชิ้นใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยเติมสีสันให้กับ EVERYDAY LOOK

หมายเหตุ: ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK: KINGPOWERCITYBOUTIQUE (สินค้ามีจำนวนจำกัด 100 ใบ โดยจํากัดการซื้อท่านละ 1 ใบ)

พบกับ “MERGE POP-UP BOOTH” ที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก พร้อมสินค้าคอลเลคชันสุดฮิต ช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับสาวสายแฟ มีไฟลต์ หรือไม่มีไฟลต์ก็ช้อปได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2568

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง WWW.KINGPOWER.COM, FACEBOOK: KINGPOWERCITYBOUTIQUE, INSTAGRAM: KINGPOWERCITYBOUTIQUE และ TIKTOK @KINGPOWERCITYBOUTIQUE หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง KING POWER CONTACT CENTRE 1631