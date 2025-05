สสว. เดินหน้า SME Privilege กับแคมเปญ “Thai SME Privilege Deals” บนช้อปปี้

สสว. ชวนผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ SME Privilege ตลอดเดือนพ.ค.จัดแคมเปญ “Thai SME Privilege Deals” บนช้อปปี้ พัฒนาศักยภาพผ่านเครื่องมือใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมอบรมเพิ่มขีดความสามารถ เจรจาธุรกิจ และงานแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่น.ส. ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ งาน SME Privilege มุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริม 3 ด้าน คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพ.ค. 2568 นี้ มีกิจกรรมหลากหลาย ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ อาทิ การจับมือกับช้อปปี้ จัดแคมเปญออนไลน์ “Thai SME Privilege Deals" บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ (https://shopee.co.th/osmep) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2568 มีการพัฒนาศักยภาพผ่านเครื่องมือใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อ ด้วย Voucher ส่วนลด 50% (CODE: SME2025) ตลอดแคมเปญรักษาการ รก.ผอ. สสว. เผยอีกว่า สสว. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมการให้คำปรึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาควันที่ 29-30 เม.ย. 2568 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมคริสตัล ดีไซน์ หาดใหญ่ และส่วนกลาง วันที่ 14-15 พ.ค. 2568 จัดที่ โรงแรม The Quarter ARI By UHG นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมเจรจาธุรกิจ SME Privilege Business Matching: The Connection Match ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. 2568 ณ ร้าน Origami โรงแรม Staybridge“สสว. ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดสิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ ในลักษณะที่เป็น Privilege จริงๆ โดยนอกจากแคมเปญออนไลน์ที่ร่วมมือกับช้อปปี้ แล้ว ยังมีการอบรบเพิ่มขีดความสามารถ การเจรจาธุรกิจ และที่พิเศษมากๆ ในเดือนพ.ค. นี้คือการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วม งานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2025 ระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค. 2568 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก สสว.จึงได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานต่อเนื่องในปีนี้และในเดือนมิถุนายนก็จะนำผู้ประกอบการที่เข้าร่วม SME Privilege ไปร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ Gift & Houseware Fair Cultural & Creative Tourism Commodities Fair ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่เฉิงตู เซ็นจูรี่ ซิตี้ ประเทศจีนด้วย โดย สสว. จะพยายามพัฒนาสิทธิพิเศษให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ Privilege ต่างๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ สสว. ก็จะทำหน้าที่ “เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย” ตลอดไป” รักษาการแทน ผอ.สสว. กล่าวด้านผู้บริหาร ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ช้อปปี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สสว. ผลักดัน SME Privilege อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับบริการกับ สสว. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และด้วยศักยภาพของช้อปปี้ ซึ่งถือเป็นอีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ครองใจผู้ใช้งานชาวไทย มั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการชาวไทยผ่านเทคโนโลยี เราจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน