คนดังรักกอล์ฟกับลุคสปอร์ตสะท้อนตัวตน

เพื่อฉลองและกระชับสัมพันธ์กลุ่มคนเล่นกอล์ฟ กอล์ฟ G/FORE ประเทศไทย แบรนด์สปอร์ตแฟชั่นสุดหรูจากลอสแองเจลิส นำโดย Mr. James Stewart-Director ร่วมกับ วีรกานต์ ทวีชัยถาวร-Director จัดงาน “G/FORE Exclusive Partner Celebration” โดยมี Mr. Jung Kim President of Richemont Korea Fashion & Accessorie and President of G/FORE Asia Pacific บินตรงมาร่วมงานที่ THE PLATFORM พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Autumn/Winter 2024 เพื่อความลงตัวระหว่างมุมมองทางแฟชั่นร่วมสมัย และความละเอียดอ่อนของจีโฟร์ ในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่มีทั้งลูกเล่นและฟังก์ชัน

พร้อมไฮไลท์ identity ที่โดนเด่นจากแบรนด์ ด้วยการเลือกใช้สีสันที่ฉูดฉาดมาผสานกับเทคโนโลยีการผลิตผ้าที่ทันสมัย เน้นเรื่องความยืดหยุ่นในการสวมใส่ ไม่ว่าจะใส่ออกรอบในสนามกอล์ฟ เพื่อเพิ่มความแอคทีฟในการเคลื่อนไหว หรือเสริมลุคการแต่งตัวแบบลำลองในชีวิตประจำวัน ก็ดูดีและแตกต่างไม่เหมือนใคร อีกหนึ่งความพิเศษของคอลเลกชันนี้คือ การเปิดตัวสีใหม่ อย่าง Deep sea และ Fountain เพื่อสะท้อนความสุขุมนุ่มลึกของช่วงเวลา Autumn/Winter แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความสนุก ด้วยแพตเทิร์นที่หลากหลาย เปรียบเหมือนความคลาสสิกและความร่วมสมัยที่บรรจบกันอย่างลงตัว

ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตีและ KOL ชื่อดัง ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟร่วมงานคับคั่ง อาทิ เบสท์-ณิชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ (เบสตี้ วงโอลีฟ), กาโม่-อาชวิน อยู่บำรุง, ดีเจอาร์ต-มารุต ชื่นชมบูรณ์, ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย, พัตเตอร์-เตชธร จามิกรณ์, สงกรานต์ เตชะณรงค์, โจอี้บอย-อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต, มะปราง-อลิสา ขุนแขวง, กระแต-ศุภักษร เรืองสมบูรณ์, โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร, ม่อน-ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง และปาย-สิตางศุ์ ปุณภพ